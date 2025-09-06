Ein Jahr ohne Alkohol: Dieses Getränk vermisst Tina Ruland

Schon ein ganzes Jahr lang lässt Tina Ruland (58) die Finger vom Alkohol. Was im Rahmen eines vierwöchigen TV-Experiments startete, entwickelte sich für die Schauspielerin schnell zum neuen Lifestyle. Schnell bemerkte die Kölnerin, dass sie die Umdrehungen nicht braucht – und sich ohne sogar besser fühlt. Gegenüber Bild gesteht der "Manta Manta"-Star aber, welches Getränk es ihr manchmal schwer macht zu widerstehen – vor allem in netter Gesellschaft und dem richtigen Ambiente. "Ostern war ich mit Freunden im Karibik-Urlaub. Abends am Strand auf Curaçao wäre ich fast schwach geworden", erzählt sie und fügt hinzu: "Nicht bei einem Blue Curaçao, aber bei einem eiskalten Glas Rosé! Das war schon schwierig."

Nichtsdestotrotz sei Tina "standhaft geblieben" und habe sich mit alkoholfreien Alternativen begnügt. In all den Monaten sei ihr nämlich nicht nur bewusst geworden, dass sie ohne den Alkohol ein viel höheres Energielevel habe, sondern auch, dass der Spaß keineswegs zu kurz komme. "Ich dachte tatsächlich, dass ich Alkohol brauche, um in Partystimmung zu kommen. Ich habe dann aber festgestellt, dass dem nicht so ist und ich auch ohne Alkohol mega Spaß habe", erklärt sie glücklich.

Vor dem Dreh der Doku "Alkohol Detox – Die Challenge" vergangenen August wählte die 58-Jährige schon ab und zu ein alkoholisches Getränk. "Ich habe im Schnitt dreimal in der Woche Alkohol getrunken. Im Sommer am liebsten kalten Rosé und im Winter Rotwein", erzählte sie damals im Interview mit Bild. Zwar sei das nie eskaliert – dennoch sehe sie heute ausschließlich Vorteile in ihrem Verzicht.

Anzeige Anzeige

Imago Tina Ruhland im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Tina Ruland, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Ruland, Schauspielerin