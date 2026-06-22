Anastacias Kampf gegen Krebs war "reiner Überlebenswille"

Beim Isle of Wight Festival hat Anastacia (57) jetzt offen über ihre Krebserkrankung gesprochen und dabei überraschend ehrlich Einblicke in ihre damalige Gefühlswelt gegeben. Im Gespräch mit Mirror erklärte die Sängerin backstage, dass sie das öffentliche Reden über ihre Diagnose vor allem aus einem Antrieb heraus getan habe: dem reinen Überlebenswillen. "Dachte ich, es war mutig? Ich wusste nicht wirklich, was ich tat. Es war reiner Überlebenswille", so die Sängerin. Anastacia hat Brustkrebs zweimal besiegt und wurde für ihr Engagement in der Krebsaufklärung mit dem GQ Humanitarian Award ausgezeichnet. Auf der Festivalbühne begeisterte sie das Publikum mit einer mitreißenden Show voller Country-Soul-Hymnen, Discofunk und einem überraschenden Cover von "Sweet Child O' Mine" von Guns N' Roses – ein Song, den sie ursprünglich für ihr 2012 erschienenes Coveralbum "It's a Man's World" aufgenommen hatte.

Dass sie über ihren Krebs gesprochen habe, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, betonte Anastacia gegenüber Mirror. Ihr Anliegen: auf eine erschreckend unbekannte Zahl aufmerksam zu machen. "Warum wissen wir nicht, dass 75 Prozent der Frauen, die Krebs bekommen, keine erbliche Vorbelastung haben? Das ist eine große Zahl", sagte sie. Begleitet wurde sie backstage von ihrem Yorkshireterrier Broady – und auch abseits der Krebsthematik gab die Sängerin Einblicke in ihr Leben. Romantische Beziehungen spielten für sie derzeit keine große Rolle mehr. "Manchmal habe ich jemanden, und manchmal nicht", sagte sie. "Meine Musik ist mein Fokus, mein Hund ist mein Fokus."

Musikalisch befindet sich Anastacia gerade in einer besonders kreativen Phase. Nachdem ihr 2023er Coveralbum "Our Songs", auf dem sie wenig bekannte deutsche Künstler ins Englische übersetzte, ihre Leidenschaft fürs Songschreiben neu entfacht hatte, arbeitet sie nun wieder an eigenem Material. "Ich schreibe neue Musik", verriet sie im Gespräch. "Es ist erfrischend zu wissen, dass ich das noch kann." Einen festen Plan verfolge sie dabei nicht – sie gehe einfach immer wieder ins Studio und lasse es auf sich zukommen. Auf eine Karriere von 25 Jahren zurückblickend, zeigte sich die Sängerin dankbar: "Ich kann es kaum glauben, dass ich das noch tue. Es ist wirklich verrückt."

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Getty Images Anastacia bei den Filmfestspielen von Venedig

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Getty Images Anastacia auf dem roten Teppich

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Getty Images Anastacia bei den Metro Pride Awards 2025 in London

Für ihr nächstes Projekt: Was wünschst du dir von Anastacia am meisten? Vor allem neue eigene Songs, das wäre toll. Gerne mehr mutige Cover – ihre Neuinterpretationen sind top. Ein Mix aus beidem wäre perfekt. Ergebnis anzeigen