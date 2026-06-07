23 Jahre nach Krebsdiagnose: So geht es Anastacia heute

Anastacia (57) hat sich jetzt zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand geäußert. In der Radioshow "Heart Breakfast" sprach die Sängerin darüber, wie es ihr 23 Jahre nach ihrer ersten Brustkrebsdiagnose geht. Damals erhielt Anastacia mit 34 Jahren nach einer Routine-Mammografie die schockierende Nachricht, später kehrte der Krebs mit 45 noch einmal zurück. Im Gespräch mit den Moderatoren Jamie Theakston und Zoe Hardman verriet der Popstar nun, dass sie seit ihrer letzten Operation krebsfrei lebt. "Mir geht es jetzt wirklich gut", sagte sie.

Anastacia erklärte, dass sie bewusst offen mit ihren Erkrankungen umgeht. Nach ihrer zweiten Diagnose hatte sie ihre Europa-Tour abgesagt und sich einer doppelten Mastektomie unterzogen, um einem weiteren Rückfall vorzubeugen. Bereits damals sprach die "I’m Outta Love"-Interpretin von einer intensiven Reise, aus der sie gestärkt hervorgehen wollte. Inzwischen kann sie ihrer Erkrankung sogar etwas Gutes abgewinnen: "Ich bin sehr stolz auf beide Krebserkrankungen, weil ich dadurch noch mehr Aufmerksamkeit erzeugen und Informationen über die Krankheit verbreiten konnte", erklärte sie. Zugleich machte sie deutlich, dass moderne Medizin für viele Betroffene Hoffnung bedeute. Krebs sei heute nicht mehr das "so furchteinflößende Wort wie früher", weil es frühe Vorsorgemöglichkeiten gibt – auch bei ihr seien die Tumore jeweils durch rechtzeitige Untersuchungen entdeckt worden.

Die Sängerin setzt sich schon seit Jahren dafür ein, das Bewusstsein für Brustkrebs zu stärken. Nach ihrer ersten Diagnose gründete sie den Anastacia Fund, um besonders junge Frauen über Vorsorge und Früherkennung zu informieren. Dass ihr dieses Thema bis heute am Herzen liegt, machte sie auch in einem Gespräch mit der Zeitung Mirror deutlich. Dort sagte Anastacia: "Ich werde das für immer und ewig tun." Ihren Antrieb beschrieb sie wie folgt: "Ich möchte Menschen helfen zu verstehen, dass, selbst wenn du Krebs hast, du nicht im Moment lebst, je mehr du es regelmäßig deine Gedanken einnehmen lässt." Auch beruflich startet die Musikerin wieder voll durch. Auf ihrer "NTK Tour" feiert sie das 25-jährige Jubiläum ihres Debütalbums "Not That Kind" und wird dabei mit der klaren Botschaft auf der Bühne stehen, den Moment trotz aller Herausforderungen zu leben.

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Getty Images Anastacia bei den Metro Pride Awards 2025 in London

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Getty Images Anastacia, 2021

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Getty Images Anastacia bei ihrer "#Ntk25"-Tour in Frankfurt am Main