Wechseljahre-Symptome: Anastacia befürchtete Hirntumor

Anastacia (56) hat ganz offen über einen beängstigenden Moment in ihrem Leben gesprochen: Die Sängerin dachte ernsthaft, sie habe einen Hirntumor – bis herauskam, dass ihre Symptome auf die Wechseljahre zurückzuführen waren. Im australischen TV-Talk "The Project" erzählte die Musikerin, wie sie von Erschöpfung, Migräne und Konzentrationsproblemen geplagt wurde und sich lange Zeit selbst falsch diagnostizierte. Erst nach vielen Monaten erkannte sie, dass nicht etwa eine schwere Erkrankung, sondern hormonelle Veränderungen hinter ihren Beschwerden steckten. "Es war wirklich sehr beängstigend, aber ich habe keine Angst, darüber zu sprechen... Die Menopause war nicht einfach", so Anastacia.

Im Gespräch schilderte die Sängerin zudem, wie ahnungslos sie sich während dieser Zeit gefühlt hatte. "Ich hatte jede Nebenwirkung, von der ich keine Ahnung hatte, dass ich sie haben kann", so die Sängerin weiter. Ihre bekannten Herzrhythmusstörungen tauchten wieder auf, dazu kamen heftige Migräne-Attacken und Angst vor schweren Krankheiten. Erst mit einer passenden Hormontherapie kam die Erleichterung. In der Sendung sprach Anastacia auch über ständige Gewichtsschwankungen während der Wechseljahre und scherzte: "Wer weiß, vielleicht muss ich meine Tour-Jeans zwischen den Shows wechseln." Denn sie war auch zu Gast, weil ihre Australien-Tour ansteht.

Privat hat Anastacia schon zahlreiche gesundheitliche Tiefschläge überstanden. Bereits mit 13 wurde bei der Künstlerin Morbus Crohn diagnostiziert, später folgten mehrere Kämpfe gegen Brustkrebs mit insgesamt 16 Operationen. Besonders bewegend sprach sie im Gespräch bei "Loose Women" über ihre zweite Krebserkrankung und erklärte: "Als es mich zum zweiten Mal erwischte, entschied ich mich für die Mastektomie, das heißt, es ist alles weg", und ergänzte noch: "Ich habe gewonnen." Für ihre Offenheit, positive Einstellung und ihren Mut wird Anastacia von ihren Fans immer wieder gefeiert. Die Sängerin setzt sich längst auch für das Thema Frauengesundheit ein und will mit ihren Erfahrungen anderen Frauen Mut machen. Kürzlich verriet sie auch, warum sie meist ihre inzwischen ikonische getönte Brille trägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anastacia bei den Metro Pride Awards 2025 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Anastacia bei den Filmfestspielen von Venedig

Anzeige Anzeige

Anzeige