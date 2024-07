Zum 25. Jubiläum: Anastacia kündigt eine neue Tournee an!

Alle Fans von Anastacia (55) können sich freuen: Die Sängerin wird im kommenden Jahr auf Tour gehen! Der Anlass für die Shows ist ein ganz besonderer: 2025 ist es genau 25 Jahre her, dass ihr erstes Album "Not That Kind" erschien. "Macht euch bereit für ein unvergessliches Erlebnis, während wir uns auf den Weg machen, um 25 Jahre Musik, Erinnerungen und Magie zu feiern", schreibt die Musikerin in ihrem Ankündigungspost auf Instagram. Die "#NTK25"-Tour wird Anastacia quer durch Europa und das Vereinigte Königreich führen. In Deutschland wird die Musikerin für sieben Konzerte Halt machen – darunter in Städten wie Berlin, Düsseldorf oder Hamburg.

"Ich bin überglücklich, wieder in Europa unterwegs zu sein und an so vielen wunderschönen Orten vor meiner ganz besonderen Familie auftreten zu können", erklärt Anastacia laut The Sun. "Für mein erstes Album konnte ich nicht auf Tour gehen, was diese Tour umso spezieller macht. Ich kann nicht glauben, dass es schon 25 Jahre her ist, seit 'Not That Kind' erschien", fährt die 55-Jährige fort. Für die Tour verspricht sie Großes: "Wir werden das natürlich im wahren Anastacia-Stil feiern. Es wird eine große Jubiläumsparty werden. Ich kann es nicht erwarten, euch alle dort zu sehen!"

Anastacia konnte im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Hits landen. Zu ihren bekanntesten Liedern gehören "Left Outside Alone", "Paid My Dues" oder "I'm Outta Love". Für ihre musikalischen Erfolge wurde sie unter anderem mit dem "SWR3 Pioneer of Pop"-Award ausgezeichnet. Neben ihrer Musikkarriere wirkte sie auch an diversen TV-Formaten wie der australischen Ausgabe von The Masked Singer mit. Hier konnte Anastacia, die unter der Maske des Vampirs steckte, die dritte Staffel gewinnen.

Anastacia, 2021

Anastacia, Sängerin

