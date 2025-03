Darum trägt Sängerin Anastacia ständig ihre ikonische Brille

Sängerin Anastacia (56), die mit Hits wie "Left Outside Alone" weltberühmt wurde, hat nun den wahren Grund enthüllt, warum sie immer ihre markante, farbige Brille trägt – auch auf der Bühne. In einem Interview mit The Independent erklärte die 55-Jährige, dass es sich dabei nicht nur um ein modisches Accessoire handelt, sondern um speziell getönte Gläser, die ihre Sehprobleme, mit denen sie seit ihrer Kindheit kämpft, korrigieren. Sie erzählte zudem, dass sie dadurch eine tiefe Verbindung zu Elton John (77) aufgebaut habe, der ebenfalls für seine farbigen Brillen bekannt ist. "Elton John hat mich immer cool fühlen lassen, wenn ich Brillen trage!", meinte Anastacia.

Obwohl sie selbstbewusst zu ihrem Markenzeichen steht, musste Anastacia in der Vergangenheit oft darum kämpfen, sie tragen zu dürfen. Bei Fotoshootings und in Musikvideos wurde sie wiederholt gebeten, die Brille abzusetzen, was sie entschieden verweigerte. Sie erinnerte sich an ihre Antwort auf solche Forderungen: "Wenn du deine Hose ausziehen müsstest, würdest du dich wohlfühlen? Genau so fühle ich mich, wenn ich meine Brille abnehmen soll." Sie ließ sich nicht beirren und machte klar, dass sie auch dann auf ihren Prinzipien besteht: "Wenn meine Brille ein Problem ist, dann gibt es keine Fotosession."

Ihre kämpferische Einstellung bewies die Sängerin, die aktuell auf Tour ist, nicht nur bei ihrer Brille, sondern auch im Umgang mit ihrer Gesundheit. Anastacia wurde zweimal mit Brustkrebs diagnostiziert, das erste Mal 2003 und erneut 2013. Nach ihrer zweiten Diagnose entschied sie sich für eine doppelte Mastektomie. "Ich habe diese Entscheidung getroffen und seit der Operation nie wieder Angst gehabt", sagte sie kürzlich in der Show "Loose Women". Insgesamt 16 Eingriffe waren notwendig, doch sie ließ sich nicht unterkriegen. "Ich wollte den Krebs besiegen – und ich habe gewonnen", bekräftigte sie stolz. Fans und Freunde bewundern Anastacia für ihre Stärke und Offenheit, die sie zu einer Kämpferin auf und abseits der Bühne macht.

Getty Images Elton John, Sänger

Getty Images Sängerin Anastacia, 2021

Würdet ihr Anastacias Look ohne Brille genauso feiern? Ja, sie ist so oder so toll. Nein, die Brille gehört dazu. Ergebnis anzeigen