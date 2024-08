"Akute Erkrankung": Anastacia sagt Konzert in Freiburg ab

Diese Nachricht dürfte die Fans der Sängerin Anastacia (55) beunruhigen. Die US-amerikanische Musikerin sollte am Sonntagabend eigentlich in Freiburg auftreten. Wenige Stunden vor dem geplanten Auftritt bei dem Zelt-Musik-Festival musste die "I'm Outta Love"-Interpretin ihr Programm aber absagen. Auf der offiziellen Internetseite des Festivals ZMF heißt es dazu: "Aufgrund einer akuten Erkrankung ist Anastacia nicht in der Lage aufzutreten. Daher muss das Konzert kurzfristig abgesagt werden." Der Veranstalter bemüht sich im Moment darum, das Konzert auf das kommende Jahr zu verlegen.

Inzwischen meldet sich Anastacia auch höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Profil zu Wort – allerdings erklärt sie nicht genauer, was ihr fehlt. "Die Ärzte haben mir geraten, mich auszuruhen", betont sie lediglich. Zusätzlich verdeutlicht sie, dass sie sich auf den Auftritt gefreut habe und hoffe, dass sie bald wieder kommen und das Konzert nachholen kann.

In der Vergangenheit ging Anastacia mit ihrer Krankengeschichte offen um. Die "Left Outside Alone"-Sängerin litt an Brustkrebs, überwand die Krankheit aber mithilfe einer Operation und Bestrahlungstherapie. Um anderen Betroffenen zu helfen und mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Krebsvorsorge zu lenken, gründete sie die Anastacia-Stiftung. Ihre Erkrankung inspirierte außerdem einige ihrer Songs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anastacia, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Anastacia, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Anastacia bald noch genauer auf die Absage eingehen wird? Ja, sie wird ihren Fans bestimmt noch genauer erklären, was los ist. Nein, das denke ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de