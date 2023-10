Brustkrebsdiagnose wird immer ein Teil von Anastacia bleiben

Sie wird es niemals vergessen. Am Höhepunkt ihrer Karriere musste Anastacia (55) im Jahre 2003 eine Schockdiagnose verkraften: Bei der Sängerin wurde Brustkrebs entdeckt. Es folgten Bestrahlungen und eine Operation. Zehn Jahre später kehrte die Krankheit zurück und die "Paid My Dues"-Interpretin entschied sich für eine Mastektomie. Wie stark der Krebs ihr Leben auch heute noch bestimmt, verrät Anastacia in einem Interview.

"Nach meiner zweiten Brustkrebsdiagnose wollte ich das Kapitel endlich abschließen", schilderte sie im Interview mit Bunte. Doch die Diagnose begleite Anastacia ständig: "Es wurde beide Male in einem frühen Stadium erkannt, der Krebs hatte nicht gestreut. Trotzdem hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen." In ihrer Musik habe sie Halt gefunden – die 55-Jährige wolle auch anderen Betroffenen dadurch helfen.

Und das scheint auch bestens zu funktionieren, denn für ihr neues Album scheut Anastacia keine Mühen. So setzte sie alles daran, um einen Song der Toten Hosen covern zu dürfen. Und das mit Erfolg! Frontman Campino (61) habe sich gefreut, wie sie Bunte verriet: "Er war begeistert, dass ich es singe."

Anzeige

Getty Images Anastacia auf dem roten Teppich

Anzeige

Getty Images Anastacia bei den Filmfestspielen von Venedig

Anzeige

Getty Images Anastacia im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de