Anastacia hielt Menopausensymptome für einen Gehirntumor

Anastacia (55) stellte vor einigen Monaten bei sich selbst Symptome wie Erschöpfung und Hirnnebel fest. Im Podcast "White Wine Questions" erzählt sie, dass sie das beobachtet habe und dann für sich erkannte, dass es ein Hirntumor sein muss – doch die Sängerin sorgte sich umsonst, denn der Ursprung war wesentlich harmloser. "Ich diagnostizierte mich selbst, hatte aber keine Ahnung, dass irgendetwas davon mit den Hormonen zusammenhing. [...] Ich schätze, ich habe darauf gewartet, dass der Groschen fällt. Und mein Groschen war, dass ich dachte, ich hätte einen Hirntumor und das Leben würde schrecklich werden. Ich hatte wirklich, wirklich Angst", erklärt sie. Die Menopause sei ihr nicht in den Sinn gekommen.

Mit dieser Vermutung sei sie dann zu den Ärzten gegangen und habe ihre Symptome untersuchen lassen. Das habe sie sogar zu einem Facharzt in der Schweiz geführt. Und der stellte dann die wahre Ursache fest: "[Er sagte:] 'Ich glaube, Sie haben etwas mit Hormonen zu tun.'" Richtig glauben wollte Anastacia ihm nicht – dafür habe sie sich zu sehr auf den Tumor festgelegt. "Ich sagte zu ihm: 'So fühlt es sich nicht an. Ich habe Hitzewallungen und damit komme ich klar'", schildert sie der Moderatorin Kate Thornton. Ihr sei bis dahin gar nicht klar gewesen, dass das Gefühl der Müdigkeit und die kurzzeitige Einschränkung kognitiver Fähigkeiten, die als Gehirnnebel bezeichnet wird, normale Symptome der Wechseljahre sind.

Anastacias Angst vor einem Tumor ist wohl nicht ganz unbegründet, denn sie kämpfte bereits mehrfach mit Brustkrebs. 2003 war die Krankheit erstmals diagnostiziert worden. Mithilfe von Bestrahlung und einer OP hatte man dem entgegengewirkt. Doch rund zehn Jahre später kehrte der Krebs zurück. Als Folge ließ die "Paid My Dues"-Interpretin eine Mastektomie vornehmen. "Es wurde beide Male in einem frühen Stadium erkannt, der Krebs hatte nicht gestreut. Trotzdem hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen", erklärte sie in einem Bunte-Interview vergangenes Jahr.

Anastacia im September 2021

Anastacia bei den Filmfestspielen von Venedig

