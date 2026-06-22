Basketball statt WM: Lothar Matthäus zeigt sich mit Theresa

Am Sonntagabend zog es Fußballlegende Lothar Matthäus (65) nicht etwa zu einem WM-Spiel, sondern in die Basketballhalle: In Berlin schaute der frühere Weltmeister gemeinsam mit Theresa Sommer das entscheidende Finalspiel der Basketball-Bundesliga zwischen Alba Berlin und Bayern München. Während sich auf dem Rasen derzeit andere Stars austoben, verfolgten Lothar und seine 39 Jahre jüngere Begleitung konzentriert das Geschehen auf dem Court, als Alba sich den Titel sicherte. Wie Bild berichtet, war es nicht das erste Mal, dass sich der Ex-Profi und das Model gemeinsam bei einem großen Sportevent blicken ließen.

Schon im Juni 2025 hatten Lothar und Theresa zusammen auf der Tribüne gesessen, damals allerdings noch beim Fußball: Die beiden verfolgten das Nations-League-Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal in der Allianz-Arena in München. Dort tauchten sie laut Bild erstmals als Duo bei einem Spiel auf. Theresa soll dem Bericht zufolge als Model arbeiten und außerdem studieren. In Berlin nun wechselten die zwei vom Rasen aufs Parkett und genossen den Abend im prall gefüllten Basketballtempel, während sich auf dem Feld ein emotionales Finale zwischen Alba und Bayern entwickelte, das die Gastgeber schließlich für sich entschieden.

Für Lothar ist es längst nicht das erste Mal, dass sein Privatleben für Aufmerksamkeit sorgt. Der frühere Nationalspieler war bereits fünfmal verheiratet und hat vier Kinder von drei Frauen. Über sein aktuelles Liebesleben äußert sich der einstige Libero nur selten, vielmehr steht bei öffentlichen Auftritten meist der gemeinsame Spaß an Sportevents im Fokus. Theresa hält sich abseits solcher Veranstaltungen weitgehend zurück, über sie ist öffentlich vor allem bekannt, dass sie modelt und studiert. Gemeinsam zeigen sich die beiden bevorzugt dort, wo Bälle rollen oder Körbe fallen – mal im Fußballstadion, mal, wie jetzt, in der Basketballarena.

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Imago Lothar Matthäus mit Theresa Sommer beim BBL-Play-off-Finale, Juni 2026

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Imago Lothar Matthäus und Theresa Sommer verfolgen Spiel 5 des BBL-Finales FC Bayern München gegen Alba Berlin in München

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Getty Images Lothar Matthäus mit Freundin Theresa Sommer, Ballon-d’Or-Gala in Paris, 2025