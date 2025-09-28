38 Jahre jünger: Lothar Matthäus turtelt auf der Wiesn rum

Lothar Matthäus (64) erregte auf dem Münchner Oktoberfest alle Blicke, als er verliebt mit seiner neuen Freundin Theresa Sommer im Käferzelt feierte. Der Fußballstar und die 26-jährige Münchnerin strahlten vor Glück und genossen die ausgelassene Stimmung in traditioneller Tracht, wie Fotos, die Bunte.de vorliegen, zeigen. Während Lothar eine klassische Lederhose mit dunklem Hemd und Weste trug, zeigte sich Theresa in einem bordeauxroten Dirndl mit einer auffällig edlen Samtoptik und dazu passender Spitzenbluse. Besonders signifikant: Die Dirndlschleife trug sie auf der rechten Seite – ein klares Zeichen dafür, dass sie vergeben ist.

Bereits bei der Ballon-d'Or-Gala in Paris, die vor wenigen Tagen stattfand, sorgte das Paar für Aufsehen, als es gemeinsam über den roten Teppich spazierte. Trotz der mittlerweile wiederholten öffentlichen Auftritte äußert er sich kaum öffentlich zur Beziehung. Doch die verliebten Blicke und ihre vertrauten Gesten sprechen eine deutliche Sprache. Theresa legte im Zelt immer wieder ihre Hand auf seinen Oberschenkel, und die Chemie zwischen den beiden war für alle Anwesenden sichtbar.

Im Interview mit RTL Exclusiv sagte der 64-Jährige vor wenigen Monaten über seine neue Liebe lediglich: "Ich war immer in meinem Leben mit jungen Menschen zusammen". Er betonte, dass für ihn vor allem Vertrauen in einer Beziehung entscheidend sei. "Wenn du dich auf jemanden verlassen kannst, das ist dann schon wichtig", erklärte er deutlich. Beim Promi-Skirennen in Ischgl zeigten sich die beiden Turteltauben erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit und machten damit ihr Glück offiziell.

Getty Images Der ehemalige Fußballer Lothar Matthäus in München 2020

Getty Images Lothar Matthäus mit Freundin Theresa Sommer, Ballon-d’Or-Gala in Paris, 2025

Getty Images Lothar Matthäus, Fußballexperte