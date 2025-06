Gefunkt? Lothar Matthäus zeigt sich erneut mit Model (26)

Lothar Matthäus (64) zeigte sich in den vergangenen Wochen auffällig oft mit einer neuen Frau an seiner Seite. Bei der Dame handelt es sich um Model Theresa Sommer. Sie begleitete den ehemaligen Fußballer vor wenigen Tagen auch zum Nations-League-Finale in der Allianz Arena in München. Wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen, wirkten die beiden auf der Tribüne sehr vertraut. Zudem wurden sie auch zusammen im Auto gesichtet – auch da wirkten sie total relaxt. Ob Lothar und Theresa zusammen sind oder sich daten, ist bislang unklar, aber es ist anzunehmen.

Bereits Ende April zeigten sich Lothar und Theresa zusammen. In Ischgl fuhren sie beim "Sterne-Cup der Köche" eine Runde Ski zusammen. Vor Ort sollen sie sehr innig miteinander umgegangen sein. Im Interview mit Bunte wollte Lothar aber nicht so recht mit der Sprache herausrücken. "Wir sind zum Skifahren hier – das ist Privatsache", erklärte der Sportexperte lediglich zu dem gemeinsamen Auftritt. Mit ihren 26 Jahren ist das Model 38 Jahre jünger als Lothar – das scheint die zwei aber nicht zu stören.

Lothar Matthäus ist bekannt dafür, nicht lange alleine zu bleiben. Insgesamt war er bereits fünfmal verheiratet – mit Sylvia Matthäus, Lolita Morena (64), Marijana Matthäus und Liliana Matthäus (37). 2021 ließ er sich von seiner letzten Frau Anastasia Klimko scheiden. Die beiden bekamen einen Sohn namens Milan zusammen – er ist der ganze Stolz des 64-Jährigen. Danach war es allerdings ruhiger um das Liebesleben des einstigen Weltfußballers geworden. Nun hat sich das mit Theresa aber wohl geändert.

Anzeige Anzeige

Instagram / theresa.sommer Theresa Sommer, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Lothar Matthäus und Anastasia bei der Verleihung des Ballon d'Or in Zürich, Januar 2016

Anzeige Anzeige