38 Jahre jünger: Lothar Matthäus plaudert über neue Liebe

Beim Promi-Skirennen in Ischgl im April dieses Jahres hatte Lothar Matthäus mit seiner Begleitung für Aufsehen gesorgt: Der 64-jährige Ex-Fußballnationalspieler wurde dabei zum ersten Mal offiziell mit der 26-jährigen Theresa Sommer, einem Model, gesehen. Seit Frühjahr 2025 sind die beiden ein Paar. In einem Interview mit RTL Exclusiv erklärte der ehemalige Fußballnationalspieler nun: "Ich war immer in meinem Leben mit jungen Menschen zusammen."

Im Gespräch ging Lothar auch darauf ein, wie wichtig Vertrauen in einer Partnerschaft für ihn sei. "Wenn du dich auf jemanden verlassen kannst, das ist dann schon wichtig", betonte er. Die neue Frau an seiner Seite macht nicht nur als Model Karriere. Bekannt ist, dass Theresa Judo beherrscht und in England Psychologie und Wirtschaft studiert hat.

Der Weltfußballer war zuvor bereits fünfmal verheiratet. Aus seiner Ehe mit Anastasia Klimko stammt sein Sohn Milan. In der Vergangenheit war er bereits mit jüngeren Partnerinnen, darunter Ariadne Ioannou, Joanna Tuczynska und Liliana Matthäus (37), liiert und der große Altersunterschied war oft Gesprächsthema.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lothar Matthäus, Fußballexperte

Anzeige Anzeige

Instagram / theresa.sommer Theresa Sommer, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Lothar und Liliana Matthäus im November 2009