Lothar Matthäus gibt Entwarnung nach seiner Schulter-OP

Lothar Matthäus (64) hat sich nach seiner Schulter-OP direkt aus dem Krankenhaus gemeldet – Daumen hoch, Lächeln im Gesicht. Der Rekord-Nationalspieler wurde nach einem Ski-Unfall in Oberlech am Arlberg operiert und gibt Entwarnung. "Danke sehr für eure lieben Genesungswünsche. Ich bin bald wieder fit!", schreibt Lothar auf Instagram. Der Eingriff fand am Donnerstag (22. Januar) in Deutschland statt und der Ex-Fußballer zeigt sich nach dem doppelten Bänderriss kämpferisch.

Während RTL am Abend den Europa-League-Kracher zwischen der AS Rom und dem VfB Stuttgart ohne ihn überträgt, springt Felix Kroos am Mikrofon ein. Der frühere Profi übernimmt die Expertenrolle und hält den Platz für Lothar warm. Gegenüber RTL erklärte der TV-Mann und Weltmeister weiter: "Ich wäre gerne heute bei euch in Rom. Mit Sicherheit ein großes Spiel, tolle Atmosphäre in einem mir vertrauten Stadion, an welches ich schöne Erinnerungen habe", schrieb er. Wichtigste Nachricht für die Fans: "Die heutige OP ist gut verlaufen, ich fühle mich den Umständen entsprechend gut", so Lothar. Wenn alles nach Plan läuft, will er schon kommende Woche in Stuttgart wieder an der Seitenlinie für RTL stehen – beim nächsten Europa-League-Abend.

Unter seinem Instagram-Post sammelten sich zahlreiche Genesungswünsche von Weggefährten und Fans. "Gute Besserung", schrieb Moderatorin Laura Wontorra (36). Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59) schickte "fränkische Grüße" und wünscht "eine schnelle Genesung". In den vergangenen Tagen hatte Lothar offen gemacht, dass der Sturz beim Skifahren passierte, als sich seine Ski auf eisiger Piste verhakten. "Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite", so Lothar gegenüber der Bild. An seiner Seite war Freundin Theresa, mit der der Fußball-Experte privat viel Zeit verbringt. Nach dem Unfall ging es für ihn im Auto zurück nach München, wo er sich in vertraute medizinische Hände begab. Ob er am Wochenende beim Bundesliga-Topspiel wieder dabei sein wird, ist fraglich.

Instagram / lotharmatthaus10 Lothar Matthäus gibt nach seiner Schulter-OP Entwarnung

Instagram / lotharmatthaus10 Lothar Matthäus, ehemaliger Fußballprofi

Getty Images Lothar Matthäus, Fußballexperte