Lothar Matthäus erledigt seine Einkäufe am liebsten selbst

Lothar Matthäus (65) an der Supermarkt-Kasse: Der Rekordnationalspieler tauscht für einen Tag Fußballschuhe gegen Scannerkasse und zeigt beim Werbedreh für eine WM-Fanshirt-Aktion von Edeka vollen Körpereinsatz. Mit breitem Grinsen begrüßt Lothar die Kunden, plaudert über ihre Einkäufe und scherzt: "So, kommen Sie mal her! Was haben Sie denn eingekauft? Da wird gefeiert bei Ihnen! Brauchen Sie ne Tüte oder haben Sie Ihren Rucksack dabei?" Gegenüber Edeka erklärt der frühere Profisportler laut RTL, dass er beim Dreh nicht nur Kasse machen, sondern den Mitarbeitern auch demonstrieren wolle, wie schnell ein Arbeitstier arbeitet – und genau als solches sieht er sich selbst in diesem Moment.

Hinter den Kulissen des Spots verrät Lothar, wie er privat mit dem Thema Einkaufen umgeht. Früher habe er eher selten selbst im Supermarkt zugeschlagen, inzwischen liebe er es aber, regelmäßig loszuziehen. Er sei zu Hause derjenige, der den Großeinkauf übernimmt, erzählt er im Gespräch mit Edeka. Dadurch wisse er ganz genau, was in der Küche steht – von Joghurts über Käse und verschiedene Wurstsorten bis hin zu Fleischsalat. Auf der Einkaufsliste landen aber vor allem Süßigkeiten, denn der zweifache Opa denkt beim Gang durch die Regale gerne an seine Familie. Während das eine Enkelkind mit einer Woche noch nichts nascht, darf sich der fünfjährige Enkel über süße Mitbringsel freuen. Auch Lothars zwölfjähriger Sohn profitiert vom süßen Vorratsschrank.

Ganz ohne Regeln läuft das Naschen bei Lothar allerdings nicht ab – zumindest für den Nachwuchs. Ein Schokoriegel am Tag müsse für die Kinder reichen, betont der frühere Kicker gegenüber Edeka. Bei sich selbst zeigt sich der Familienvater jedoch weniger streng und gesteht mit einem Lächeln, dass bei ihm abends auch mal eine ganze Tafel Schokolade auf dem Sofa landet. Im selben Zuge plaudert er eine kleine Süßigkeiten-Anekdote aus der Fußballwelt aus: Ex-Mitspieler Mehmet Scholl soll ebenfalls einen ausgeprägten Hang zu Naschereien und Cola gehabt haben. "Mehmet, wenn ich was Falsches sage, verzeih mir!" sagt Lothar augenzwinkernd.

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Getty Images Lothar Matthäus im März 2024

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Getty Images Lothar Matthäus, Fußballexperte

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Getty Images Lothar Matthäus, Fußballexperte