Streit mit Uli Hoeneß: Lothar Matthäus findet ihn "peinlich"

Der Konflikt zwischen Uli Hoeneß (73) und Lothar Matthäus (64) ist nun erneut aufgeflammt. Uli, Ehrenpräsident des FC Bayern München, richtete kürzlich bei der Fußball-Talkshow "Doppelpass" scharfe Worte gegen den ehemaligen Weltfußballer: "Wir haben uns getroffen beim Frauenspiel und uns die Hand gegeben. Sonst haben wir uns wenig zu sagen, weil er noch keine neue Tasse gefunden hat." Lothar reagierte jetzt in seiner Kolumne auf Sky mit deutlicher Kritik: "Das meiste von dem, was Uli gesagt hat, habe ich als peinlich empfunden." Er erklärte zudem, von Vereinsmitgliedern kontaktiert worden zu sein, die sich über Ulis Ausbruch wunderten.

In seiner Kolumne kritisierte Lothar nicht nur Ulis Aussagen zu seiner Person, sondern auch die über Max Eberl (51) sowie Vertragsdetails von Nicolas Jackson. Er stellte die Frage, ob Ulis Andeutungen Konsequenzen für Nicolas Spielberechtigung haben könnten. Außerdem warf Lothar dem Ehrenpräsidenten vor, durch seine wiederholten öffentlichen Äußerungen Unruhe im Verein zu stiften. Besonders stieß ihm auf, dass Uli den Medien Vorwürfe mache, während er selbst die Themen liefere: "Für die großen Schlagzeilen sorgen nicht Karl-Heinz Rummenigge oder Jan-Christian Dreesen, sondern Uli Hoeneß."

Beide Persönlichkeiten haben eine beeindruckende Vergangenheit im Fußball, sind jedoch für ihre durchsetzungsstarken Charaktere bekannt. Uli Hoeneß, ehemaliger Spieler und heutiger Unternehmer, prägt seit Jahrzehnten den FC Bayern München. Lothar Matthäus wiederum, ebenfalls eine Vereinslegende, ist nach seiner aktiven Karriere als Experte und Kommentator präsent. Die Spannungen zwischen ihnen zeigen, dass auch Jahre nach ihrer aktiven Zeit die Meinungen und Auseinandersetzungen der Fußballgrößen weiterhin für Schlagzeilen sorgen. Trotz aller Differenzen in der aktuellen Kontroverse sind beide untrennbar mit der Geschichte des FC Bayern München verbunden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Uli Hoeneß und Lothar Matthäus

Getty Images Lothar Matthäus, Fußballexperte

Getty Images Uli Hoeneß im März 2024

