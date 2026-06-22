Britney Spears verrät den wahren Grund für Insta-Rebellion

Britney Spears (44) hat überraschend offen über den Hintergrund ihrer freizügigen Beiträge der vergangenen drei Jahre gesprochen. Die Sängerin erklärt, dass ein Diebstahl sie dazu gebracht habe, sich im Netz auf eine bestimmte Art zu präsentieren. Demnach sei vor drei Jahren in ihrem Zuhause unter anderem die Hälfte ihrer Garderobe verschwunden. In ihrem aktuellen Post auf Instagram blickt Britney auf diese Zeit zurück und macht deutlich, wie sehr sie der Vorfall bis heute beschäftigt.

In dem Beitrag schreibt Britney: "Kein Opfer, ich frage mich nur, wie es Menschen schaffen konnten, dass ich mich so billig und verrückt fühlte, als vor drei Jahren meine Mäntel, mein Schmuck und die Hälfte meiner Garderobe verschwanden." Sie beschreibt, dass sie sich damals an Verantwortliche wandte, die ihr jedoch nur mitteilten, man könne nichts tun. Das habe sie emotional stark getroffen. Seit dem Vorfall habe sie sich auf Instagram bewusst anders gezeigt: "Ich habe zu 100 Prozent auf Instagram rebelliert und mich billig und wahrscheinlich heimlich wütend gezeigt." Bereits im Mai 2024 hatte sie ihre Follower auf den Diebstahl aufmerksam gemacht und damals in einem Video gesagt: "Ich habe Angst. Es ist alles weg. Mein ganzer Schmuck ist weg."

Neben dem emotionalen Geständnis zeigte Britney zuletzt auch eine neue Seite von sich – buchstäblich: Die Sängerin präsentierte auf Instagram einen frischen Haarschnitt, den ihr ein bekannter Starfriseur verpasst hatte. Für ihre Fans sind die offenen Worte ein weiterer Einblick in Britneys turbulentes Privatleben, das sie seit dem Ende ihrer langjährigen Vormundschaft zunehmend selbst in die Hand nimmt. Die zweifache Mutter nutzt Instagram seit Jahren als wichtigste Plattform, um Gedanken, Tanzvideos und Schnappschüsse aus ihrem Alltag zu teilen.

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Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

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Instagram / britneyspears Britney Spears teilt erneut ein Tanzvideo, 2026

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Instagram / chrisappleton1 Hairstylist Chris Appleton zeigt Britney Spears' neuen Look, Juni 2026.