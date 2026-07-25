Britney Spears ein Klon? Sohnemann Jayden spottet darüber

Britney Spears' (44) Sohn Jayden James Federline (19) hat sich klar gegen die wilden Verschwörungstheorien positioniert, die seit Monaten über seine berühmte Mutter kursieren. In einem Livestream bezeichnete der 19-Jährige die sogenannte Klon-Theorie als lächerlich. Dabei handelt es sich um die Behauptung mancher Fans, Britney sei durch einen Klon oder ein Double ersetzt worden. Laut dem Magazin E! News sagte Jayden: "Ich sehe dieses eine Video auf TikTok mit 1,2 Millionen Likes und die Überschrift lautet: 'Die größte Theorie aller Zeiten: Lebt Britney Spears noch?' Alter, du kannst einfach auf ihre Seite gehen und sie dir jetzt ansehen."

Jayden nutzte seinen Auftritt auch, um auf ein grundsätzliches Problem in sozialen Medien hinzuweisen. "Leute wissen, wie leichtgläubig Menschen sind", erklärte er, "und sie nutzen das zu ihrem Vorteil. Wer sowas sieht und es viele Likes hat, glaubt es einfach. Die recherchieren nicht mal, die sagen einfach: 'Wow, ja, ist verrückt. Ich glaub's aber trotzdem.'" Die Gerüchte hatten vor allem nach Britneys DUI-Verhaftung im März sowie einem Vorfall auf dem Highway 101 in Los Angeles an Fahrt gewonnen, bei dem die Sängerin durch das Schiebedach ihres fahrenden SUVs geragt hatte. Britney selbst nahm danach auf Instagram dazu Stellung und schrieb, dass "nichts so ist, wie es scheint".

Privat scheint sich das Verhältnis zwischen Britney und ihren Jungs nach schwierigen Jahren tatsächlich zu entspannen. Die Sängerin, die mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (48) neben Jayden auch Sohn Sean Preston hat, teilte in der Vergangenheit immer wieder emotionale Einblicke in ihre Gefühle als Mutter und schwärmte davon, wie sehr sie ihre Kinder bewundert. Während ihre Netzaktivität regelmäßig für Gesprächsstoff sorgt und Fantheorien anheizt, geben die jüngsten Worte von Jayden nun einen seltenen Blick hinter die Kulissen einer sehr öffentlichen Familie: Der Teenager macht klar, dass er hinter seiner Mutter steht und sich trotz allem Trubel online vor allem eines wünscht – dass Menschen nicht alles glauben, was ihnen im Feed begegnet.

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Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

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Imago Britney Spears und Kevin Federline am 8. Februar 2006.