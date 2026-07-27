Britney Spears plant diesen erstaunlichen Karriereschritt

Britney Spears (44) denkt offenbar über einen völlig neuen Lebensweg nach. Die Sängerin meldete sich kürzlich via Instagram bei ihren Fans und überraschte dabei mit einer unerwarteten Ankündigung. "Ich denke daran, ein cooles Unternehmen zu gründen, das Seifen und Kerzen herstellt – und Instagram zu verlassen", schrieb sie in dem Post, den Daily Mail aufgegriffen hat. Dazu teilte sie Einblicke in ihren Sommer, zeigte sich in einem roten Kleid beim Tanzen sowie in einem hellgrünen Bikini auf einem Boot. Ein Freund war ebenfalls dabei, dessen Gesicht sie jedoch unkenntlich machte.

In dem Beitrag gab die Pop-Ikone auch einen Einblick in ihr handwerkliches Hobby: Sie postete "albernes Videomaterial", in dem sie eine Buntglaslampe baut. "Wenn ihr mich kennt, bin ich eigentlich ein echter Nerd und ich fasziniere mich für die kleinsten Dinge", erklärte sie dazu. Außerdem verriet sie, dass sie sich eine Fußverletzung zugezogen hat. "Ich tanze nur noch für mich selbst und habe mir meinen Fuß zweimal verletzt", so Britney. Fotos von Spezialstrümpfen, die sie während der Heilung trug, rundeten den Post ab. Zusätzlich teaserte sie einen neuen Look: Die Sängerin, die für ihre blonden Haare bekannt ist, veröffentlichte ein Foto mit einer bunten Frisur in den Farben Grün, Rot, Blau, Gelb, Schwarz und Pink und schrieb dazu: "Ich werde langsam aufgeregt wegen meines neuen Looks – ich kann es kaum erwarten."

Die Beiträge erscheinen einige Monate nach Britneys DUI-Verhaftung Anfang März, als sie wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde. Die Sängerin bekannte sich schuldig und wurde zu zwölf Monaten auf Bewährung sowie einem dreimonatigen Drogen- und Alkoholprogramm verurteilt. Zudem musste sie eine Geldstrafe zahlen und regelmäßig einen Psychologen sowie einen Psychiater aufsuchen. Laut Daily Mail hatten ihre beiden Söhne Sean Preston (20) und Jayden (19) daraufhin eine Aussprache mit ihrer Mutter, woraufhin Britney freiwillig in eine Reha-Einrichtung in Maine eincheckte. In ihrem aktuellen Instagram-Post schrieb die Sängerin nun: "Ich lerne, freundlicher zu mir selbst zu sein."

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

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