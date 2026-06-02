Nach Klinikaufenthalt: Britney Spears wagt einen neuen Look

Nach turbulenten Monaten präsentiert sich Britney Spears (44) ihren Fans von einer neuen Seite. Die Sängerin, die noch Ende Mai mit kuriosen Tanzvideos polarisierte, hat sich einem Umstyling unterzogen – und das Ergebnis ist beeindruckend. Verantwortlich für den glamourösen neuen Look mit XXL-Mähne ist Star-Hairstylist Chris Appleton (42), der die gemeinsamen Fotos anschließend auf Instagram teilte. Der Post sorgte schnell für Begeisterung unter Britneys Anhängern, sogar Prominente wie Kim Kardashian (45) reagierten öffentlich darauf.

Chris machte online deutlich, wie viel ihm die Zusammenarbeit mit der Popsängerin bedeutet. "Britney war der Soundtrack vieler Momente meines Lebens", schrieb er zu dem Foto. Eine gemeinsame Zusammenarbeit habe er sich in seiner Jugend nicht vorstellen können. Der Hairstylist gehört seit Jahren zu den gefragtesten seiner Zunft in Hollywood – zu seinen prominenten Kundinnen zählen unter anderem Jennifer Lopez (56) und Nicole Kidman (58).

Für Britney steht das Umstyling offenbar auch sinnbildlich für einen Neustart: Anfang März hatte sie sich in eine Entzugsklinik einweisen lassen und parallel dazu eine Vereinbarung bezüglich eines Vorfalls beim Fahren unter Alkoholeinfluss getroffen. Ihr Anwalt erklärte laut Daily Mail: "Britney hat Verantwortung für ihr Verhalten übernommen und wichtige Schritte eingeleitet, um positive Veränderungen vorzunehmen."

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

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Instagram / chrisappleton1 Hairstylist Chris Appleton zeigt Britney Spears' neuen Look, Juni 2026.

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Getty Images Kim Kardashian und Britney Spears, 2012 in Beverly Hills