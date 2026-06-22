Céline Dion rührt mit Worten über Ehemann René (†) zu Tränen

Am Vatertag hat sich Céline Dion (58) mit einem bewegenden Instagram-Post zu Wort gemeldet und an die beiden Männer erinnert, die ihr Leben maßgeblich geprägt haben: ihren verstorbenen Vater Adhémar und ihren ebenfalls bereits verstorbenen Ehemann René Angélil (†73). "Am Vatertag denke ich an die beiden außergewöhnlichen Männer, die den Verlauf meines Lebens mitgeprägt haben", schrieb die Sängerin. Mit liebevollen Worten machte sie deutlich, wie tief die Verbundenheit bis heute ist.

Über ihren Vater erklärte Céline, er sei ihr größter Fan gewesen und werde dies immer bleiben. René würdigte sie nicht nur als die Liebe ihres Lebens, sondern ganz besonders als Vater. "René, meine Liebe, meine einzige Liebe, der alle Herzen gewann, aber vor allem der großartigste Vater für meine drei Jungs war, die er über alles liebte", schrieb sie. Zum Schluss richtete sie eine Botschaft auch im Namen der Kinder an die Verstorbenen. "Wir lieben dich, Papa... wir lieben dich, René. Wir vermissen euch beide so sehr. Danke, dass ihr über uns wacht", beendete die Sängerin ihren Post. Schon zu Beginn des Jahres widmete Céline ihrem verstorbenen Ehemann rührende Worte.

René starb im Januar 2016 im Alter von 73 Jahren nach einem langen Kampf gegen Kehlkopfkrebs. Er und Céline waren fast drei Jahrzehnte lang ein Paar. Schon kurz nach Renés Tod sprach die Sängerin offen über ihren Umgang mit dem Verlust. Gegenüber dem Magazin People sagte sie damals: "Ich habe die Liebe meines Lebens verloren. Ich vermisse ihn sehr, so wie er war, als es ihm gut ging – aber nicht, wie er gelitten hat. Man darf nicht egoistisch sein. Man muss Menschen loslassen können. Ich fühle Frieden." Célines Vater Adhémar war bereits 2003 gestorben. Heute scheint für die Sängerin vor allem eines im Vordergrund zu stehen: die Liebe zu ihren Söhnen und die dankbare Erinnerung an die beiden wichtigsten Männer, die ihr Leben in besonderer Weise geprägt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion und René Angélil, 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion und René Angélil mit ihren Kindern Nelson, Eddy und René-Charles, Februar 2011

Anzeige Anzeige

Instagram / celinedion Nelson Angélil, Céline Dion, René-Charles Angélil und Eddy Angélil, Januar 2025