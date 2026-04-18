Vor großer Comeback-Tour: Céline Dion veröffentlicht Song

Céline Dion (58) ist zurück: Die Sängerin hat mit "Dansons" einen neuen Song veröffentlicht – und das ist gleich doppelt besonders. Zum einen ist es ihr erstes neues Lied seit über sechs Jahren, zum anderen erscheint es genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie ihre Comeback-Residenz in Paris vorbereitet, die noch in diesem Jahr stattfinden soll. Damit meldet sich die Musikerin trotz ihrer Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom eindrucksvoll in der Musikwelt zurück.

Der Titel "Dansons" bedeutet auf Englisch übersetzt so viel wie "Lass uns tanzen". Der französischsprachige Song dreht sich um Tanzen am Rand des Abgrunds, das Fliegen und Walzern inmitten einer wankenden Welt. In den Lyrics heißt es unter anderem: "Lass uns tanzen, wenn die Welt wackelt / auf einem Schritt, auf einem Faden, an unsere verschlungenen Körper / unsere Hände gebunden, um unsere Sorgen zu vergessen / lass nichts uns aufhalten, uns aufhalten." Den vollständigen Song können Fans nun online hören. Das letzte reguläre Album der Sängerin, "Courage", war im November 2019 erschienen. Nicht mitgezählt ist dabei ihre Version von "Hymne à l'amour", die sie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 performte.

Céline hatte ihre Diagnose des Stiff-Person-Syndroms im Dezember 2022 öffentlich gemacht. Die seltene neurologische Erkrankung betrifft die Muskeln und kann zu starken Krämpfen und Bewegungseinschränkungen führen. Trotz dieser Herausforderungen kämpfte sich die Sängerin zurück auf die Bühne – ihr Auftritt bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer 2024 war ein emotionaler Moment, der weltweit für Aufsehen sorgte. Die Mutter von drei Kindern gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten und ist vor allem für ihre kraftvolle Stimme bekannt.

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Getty Images Céline Dion, Juni 2024

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Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Sommerspielen 2024

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Instagram / celinedion Nelson Angélil, Céline Dion, René-Charles Angélil und Eddy Angélil, Januar 2025