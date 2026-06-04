"Bricht mir das Herz": Céline Dion trauert um Peabo Bryson

Céline Dion (58) hat sich mit zutiefst bewegenden Worten von ihrem einstigen Duettpartner Peabo Bryson (75) verabschiedet. Der US-amerikanische R&B-Sänger war am Dienstagabend im Alter von 75 Jahren nach einem Schlaganfall verstorben. Auf der Plattform X meldete sich die kanadische Sängerin nun mit einem persönlichen Statement zu Wort: "Es bricht mir das Herz, zu hören, dass wir heute Peabo Bryson verloren haben", schrieb sie. Die beiden verbindet eine ganz besondere musikalische Geschichte: 1991 sangen sie gemeinsam den Titelsong des Disney-Films "Die Schöne und das Biest" – ein Duett, das bis heute unvergessen bleibt.

In ihrem Beitrag lobte Céline den Verstorbenen überschwänglich: "Seine unglaubliche Stimme und sein gütiges Wesen verkörperten die Schönheit des Gesangs und der Darbietung." Besonders emotional wird es, als sie sich an die Zeit im Studio erinnert: "Er war vor all den Jahren, als wir 'Beauty and the Beast' aufnahmen, so wunderbar und großzügig zu mir. Er hat mir ein so gutes Gefühl gegeben, als ich gerade erst lernte, auf Englisch zu singen." Auch Peabos Familie meldete sich laut People zu Wort und dankte für die weltweite Anteilnahme: "Auch wenn unsere Herzen gebrochen sind, finden wir Trost in dem Wissen, wie sehr Peabo geliebt wurde und wie viele Menschen durch seine Stimme und seine Großzügigkeit berührt wurden."

Für ihr gemeinsames Duett, das Millionen von Fans mitten ins Herz traf, wurden Céline und Peabo seinerzeit mit einem Grammy Award ausgezeichnet. Der Sänger wiederholte diesen Erfolg kurz darauf mit einem weiteren Disney-Hit: Zusammen mit Regina Belle sang er "A Whole New World" für den Zeichentrick-Klassiker "Aladdin". Seine Familie betonte, dass sein Vermächtnis und seine Musik trotz seines Ablebens "noch über Generationen hinweg weiterleben" werden.

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Imago Celine Dion und Peabo Bryson posieren bei den American Music Awards in Los Angeles, 2011

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Getty Images Céline Dion, Februar 2024

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Getty Images Peabo Bryson beim "Soul Train Christmas Starfest", 2000