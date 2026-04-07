Céline Dion stockt Tour um sechs weitere Paris-Konzerte auf

Céline Dion (58) hat aufgrund der überwältigenden Nachfrage sechs zusätzliche Konzerte für ihr großes Bühnen-Comeback angekündigt. Die Sängerin wird damit in der La Défense Arena bei Paris insgesamt 16 Shows geben. Der Ticketvorverkauf startete bereits am Vormittag und sorgte für einen wahnsinnigen Ansturm: Laut der Zeitung Le Parisien waren auf zwei von drei Verkaufsplattformen bereits nach anderthalb Stunden fast alle Karten aus dem Tageskontingent vergriffen. Die Shows sind zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober geplant. Auch ihr Management erklärte, dass die Entscheidung für die Zusatzkonzerte aufgrund der enormen Nachfrage getroffen wurde.

Für die 58-Jährige markieren die Auftritte im Herbst eine besondere Rückkehr auf die große Bühne. Nach sechs Jahren Pause wird Céline erstmals wieder eine längere Konzertreihe geben. Im Jahr 2022 hatte Céline öffentlich gemacht, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet, einer seltenen Autoimmunerkrankung. Seitdem war sie nur noch selten aufgetreten, da ihre Tagesform darüber entschied, ob sie reisen oder auf der Bühne stehen konnte. Ihre Erkrankung hatte Konzerte und Reisen stark eingeschränkt. Zum 58. Geburtstag im März hatte die Musikerin ihr Comeback in einem Instagram-Video angekündigt und erklärt, dass sie "total bereit" dafür sei, wieder auf die Bühne zurückzukehren. Gleichzeitig gab sie zu, auch etwas "nervös" zu sein.

Wie sehr ihre Erkrankung sie belastet, wurde besonders im vergangenen Jahr deutlich. Céline musste ihren sehnsüchtig erwarteten Auftritt beim Eurovision Song Contest in Basel in letzter Minute absagen. Ein plötzlicher Krampfanfall zwang die Sängerin dazu, ihre Fans per Videobotschaft zu vertrösten und sofort mit dem Privatjet nach Las Vegas zurückzufliegen. "Ich hätte alles dafür gegeben, auf der Bühne zu stehen. Mein Körper hat mir aber deutlich gezeigt, dass es einfach nicht geht", berichtete die Sängerin. Für die zahlreichen Fans, die auf ihren legendären Hit "Ne partez pas sans moi" gewartet hatten, war die Enttäuschung entsprechend groß.

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Getty Images Céline Dion, Sängerin

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Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Sommerspielen 2024

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Getty Images Céline Dion, Sängerin