Céline Dion legt nach und kündigt noch mehr Paris-Shows an

Céline Dion (58) macht ihren Fans ein weiteres Geschenk: Die Sängerin hat zehn zusätzliche Konzerte in der La Défense Arena bei Paris für Mai 2027 angekündigt. Wie das Management laut Kurier mitteilte, reagiert der Superstar damit auf das anhaltend riesige Interesse der Fans, die sich bereits für den Vorverkauf ihres großen Bühnencomebacks im Herbst registriert hatten. Nach jahrelanger Pause kehrt die Kanadierin damit noch umfangreicher auf die Konzertbühnen zurück – und verwandelt die Arena im Pariser Geschäftsviertel La Défense gleich mehrfach in ihre musikalische Heimat.

Schon im Herbst steht für Céline der große Neustart an: Zwischen dem 12. September und dem 17. Oktober 2026 sind in der La Défense Arena insgesamt 16 Shows geplant, die nach Angaben der Organisatoren in kürzester Zeit ausverkauft waren. Die neuen Termine im kommenden Jahr sollen vom 8. bis zum 29. Mai 2027 stattfinden. Célines Management betont, dass vor allem die enorme Zahl an Registrierungen für den Vorverkauf den Ausschlag dafür gegeben habe, die Konzertserie in Paris weiter auszubauen. Viele Fans, die bei der ersten Verkaufswelle leer ausgegangen waren, bekommen so doch noch die Chance, die Musikerin live zu erleben.

Hintergrund der langen Bühnenpause ist Célines Erkrankung: Im Jahr 2002 machte die Sängerin öffentlich, an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen Autoimmunerkrankung, erkrankt zu sein. Seitdem war sie kaum noch aufgetreten, da ihre Fähigkeit zu reisen und auf der Bühne zu stehen stark von ihrer jeweiligen Tagesform abhing. Umso größer war der Jubel der Fans, als die Sängerin ihre Rückkehr ankündigte – und der Ticketansturm ließ die enorme Vorfreude deutlich spürbar werden: Bereits beim Vorverkauf für die Herbstshows waren laut der Zeitung Le Parisien auf zwei von drei Verkaufsplattformen nach nur anderthalb Stunden fast alle Karten des Tageskontingents vergriffen.

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Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

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Getty Images Céline Dion, Februar 2024

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Getty Images Céline Dion, 2008