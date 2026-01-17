Céline Dion rührt mit emotionalem Tribut an Ehemann René (†)

René Angélil (†73) wäre am 16. Januar 84 Jahre alt geworden. Doch der Ehemann von Céline Dion (57) verstarb bereits vor zehn Jahren. Um ihn zu ehren, widmete die Sängerin ihm nun rührende Worte auf Instagram. Sie schrieb: "Mon amour, zehn Jahre ohne dich fühlen sich an wie ein Tag, und doch fühlt sich jeder Tag wie ein Jahrzehnt an. Zehn Jahre ohne deine Zärtlichkeit, und doch spüre ich jeden Tag deine Berührung." Dazu postete sie ein Foto eines Flügels, auf dem ein Foto des Managers platziert war.

Nicht nur Céline trauert um René. In ihrem Beitrag ergänzte sie: "Wir vermissen dich mehr, als wir ertragen können, aber du hast uns gelehrt, stark zu sein. Wir lieben dich jeden Tag und jedes Jahr mehr. Céline, RC, Nelson und Eddy." René-Charles, geboren im Januar 2001, ist der erste Sohn des Paares. Eddy und Nelson kamen als Zwillinge im Oktober 2010 zur Welt. In ihrer Story schrieb sie: "An deinem Geburtstag feiern wir dich und unsere Liebe zu dir wächst jeden Tag. Du bist für immer unser größter Beschützer, und deine Erinnerung führt uns weiter."

Céline und René verband eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die in der Musik begann. Er entdeckte die junge Kanadierin, wurde ihr Manager und später ihr Ehemann. Die beiden heirateten am 17. Dezember 1994 und blieben 21 Jahre verheiratet. Am 14. Januar 2016 starb der damals 73-Jährige an den Folgen einer Krebserkrankung. Seine Beerdigung fand in derselben Kirche statt, in der das Paar über zwei Jahrzehnte zuvor geheiratet hatte.

Getty Images Céline Dion und René Angélil, 2006

Getty Images Céline Dion und ihr Sohn René-Charles Angelil

