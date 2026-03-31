Céline Dion plant Comeback: Zehn Shows in Paris angekündigt

Céline Dion (58) hat zu ihrem 58. Geburtstag jetzt eine besondere Überraschung für ihre Fans parat: Die Sängerin kehrt endlich auf die Bühne zurück. In einem Video auf Instagram verkündete sie, dass sie ab September zehn Shows in der Paris La Défense Arena geben wird. Nach Jahren, in denen sie aufgrund des Stiff-Person-Syndroms pausieren musste, freut sich die Musikerin nun auf ihr großes Comeback. "Ich bin total bereit dafür", erklärte Céline in ihrer Videobotschaft und verriet, dass sie zugleich auch etwas "nervös" sei. Die Shows werden sich über mehrere Wochen erstrecken und versprechen, ein unvergessliches Erlebnis für ihre zahlreichen Fans zu werden.

Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt am 7. April, und Fans haben bereits jetzt die Möglichkeit, sich auf ihrer Website zu registrieren, um vorzeitigen Zugang zum Ticketverkauf zu erhalten. Neben den Infos zum Konzert gab die Kanadierin auch ein kleines Update zu ihrem Gesundheitszustand. Céline berichtete, dass sie wieder singe und sogar wieder tanze, weshalb es ihr großartig gehe. Zudem nutzte sie die Gelegenheit, um sich bei ihren Fans für all die Liebe und Unterstützung während ihres anhaltenden Kampfes mit der Krankheit zu bedanken.

Im Dezember 2022 hatte Céline öffentlich gemacht, dass bei ihr das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert worden war. Die seltene Autoimmunerkrankung des Nervensystems verursacht Muskelsteifheit, Starrheit und schmerzhafte Krämpfe. Die Diagnose bedeutete einen tiefen Einschnitt in Célines erfolgreiche Karriere als Sängerin. Umso größer dürfte nun die Freude bei ihren Fans über die angekündigten Konzerte und ihre verbesserte Gesundheit sein. Bereits zuvor machten Spekulationen über ein Comeback die Runde, doch nun können sich die Fans ganz offiziell schon bald an die Tickets machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Sommerspielen 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Céline Dion, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Céline Dion bei der Eröfffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024