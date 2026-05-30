Neue TV-Serie zeigt das geheime frühe Leben von Céline Dion

Die Fans von Céline Dion (58) dürfen sich auf intime Einblicke in das bisher verborgene Kapitel ihres Lebens freuen: Eine neue TV-Serie über die Kindheit der Sängerin ist in Arbeit. Unter dem Arbeitstitel "Growing Up Dion" soll das Drama zeigen, wie Céline in Quebec in einem einfachen, aber von Musik geprägten Elternhaus aufgewachsen ist. Wie Deadline berichtet, steht dabei zum ersten Mal eine von der Familie offiziell unterstützte, fiktionale Version von Célines frühen Jahren im Mittelpunkt. Produziert wird das Projekt von Célines Bruder Jacques gemeinsam mit der Firma Diamant Rouge Entertainment, während ihr Neffe Jimmy die literarische Vorlage liefert. Derzeit wird die Serie internationalen Käufern vorgestellt – wo und wann sie später zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Kreativer Kopf hinter dem Projekt ist Drehbuchautorin Zoë Green, die schon an Formaten wie "Carnival Row" gearbeitet hat. Sie soll als Showrunnerin den Weg des späteren Superstars von den ersten musikalischen Schritten im Kreis der 14 Geschwister bis hin zu den Weichenstellungen für die große Karriere nachzeichnen. Im Fokus stehen die enge Bindung zu Célines Mutter Thérèse sowie die besondere Dynamik innerhalb der Großfamilie, die ihren Weg zur weltweiten Berühmtheit maßgeblich geprägt haben soll. "Diese Serie bedeutet unserer Familie sehr viel, weil sie den Geist, die Herausforderungen und die Liebe einfängt, die unsere Kindheit ausgemacht haben. Wir sind stolz, diese Geschichte endlich auf eine Weise mit der Welt zu teilen, die sich für uns wahrhaftig anfühlt", erklärt Jacques gegenüber Deadline. Wer Céline verkörpern wird, ist noch offen – das Casting steht noch ganz am Anfang.

Für die Kanadierin, die als "Queen of Power Ballads" weltbekannt wurde und mit Hits wie "My Heart Will Go On" Musikgeschichte geschrieben hat, ist es nicht das erste Mal, dass ihr Leben verfilmt wird. Zuvor hatte unter anderem Schauspielerin Valérie Lemercier die Sängerin im Film "Aline" dargestellt, Christine Ghawi spielte sie 2008 im TV-Film "Céline" und auch im Broadway-Musical "Titanique" wird Célines Perspektive humorvoll auf die Bühne gebracht. Abseits der neuen Serie stand Céline in den vergangenen Jahren wegen ihrer Erkrankung an Stiff Person Syndrome im Fokus. Zuletzt kündigte sie ihr großes Comeback mit einer fünfwöchigen Paris-Residency an. "Ich bin so glücklich. Ich bin total bereit dafür. Ich fühle mich gut, ich bin stark. Ich bin ganz aufgeregt", schrieb sie auf Instagram.

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Getty Images Céline Dion, Juni 2024

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Getty Images Céline Dion, 2008

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Getty Images Céline Dion bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris