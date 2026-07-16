Kelly Ripa glaubt an Céline Dions Einfluss auf Tochter Lola

In der aktuellen Ausgabe ihrer Talkshow "Live!" hat Moderatorin Kelly Ripa (55) eine rührende Geschichte über ihre Tochter Lola Consuelos geteilt – und dabei eine überraschende Person ins Spiel gebracht: Sängerin Céline Dion (58). Auslöser war ein Interview mit Schauspieler Jim Parsons (53) über seine Rolle im Broadwaymusical "Titaníque", das von Célines Musik inspiriert ist. Kelly erinnerte sich dabei an einen Besuch der kanadischen Sängerin in ihrer Sendung, der sich vor vielen Jahren zugetragen hatte – zu einer Zeit, als Lola noch ein Baby war. "Wir hatten Céline Dion in dieser Sendung, und ich erinnere mich noch gut, weil meine Tochter ein Baby war. Und sie sang meiner Tochter als Baby etwas vor", erzählte Kelly.

Die Moderatorin ist überzeugt, dass dieser besondere Moment der Grundstein für Lolas heutige Gesangskarriere war. "Ich bin überzeugt, dass es daran liegt, dass Céline sie gesegnet hat. Sie hat es ihr eingesungen", sagte Kelly gegenüber den Zuschauern. Jim Parsons, so berichtet Hello!, ließ sich von dieser Idee mitreißen und antwortete mit einem Augenzwinkern: "Ich würde nicht bezweifeln, dass sie diese Kraft hat. In unserem Stück ist sie mit der Kraft ausgestattet, uns alle nach unserem Tod auf der Titanic ins Leben zurückzubringen – sie könnte deiner Tochter also ohne Weiteres das Geschenk der Stimme gemacht haben." Lola ist inzwischen tatsächlich musikalisch aktiv und veröffentlichte im Dezember ihre Debüt-EP "Sorry, It's all about me", die sie bei einem Konzertabend in London vorstellte – zu dem Kelly und ihr Ehemann Mark Consuelos (55) als Überraschungsgäste erschienen.

Lolas Musik lässt sich als soulig und bluesy beschreiben, mit Jazz-Einflüssen und einer reifen, rauchigen Stimme über smoothe Beats – Kritiker ziehen Vergleiche zu Amy Winehouse (†27) und SZA (36). Dass sie dabei auch persönliche Themen verarbeitet, hat Lola selbst offen erzählt. Gegenüber dem Magazin Euphoria erklärte sie: "Meine Gedanken aufzuschreiben, ob groß oder klein, hat mir enorm geholfen. Es gibt deinem Verstand etwas anderes zu tun. Manchmal müssen wir unser Gehirn auf Fakten überprüfen." Kelly zeigte sich beim Londoner Auftritt ihrer Tochter tief bewegt: "Wir sind aus dem Häuschen. Sie hat so hart gearbeitet, und ihre harte Arbeit hat sich ausgezahlt." Lola selbst war von den Überraschungsbesuchern überwältigt: "Ich habe geweint, weil ich nicht wusste, dass sie kommen!"

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Getty Images Kelly Ripa bei der 98. Oscarverleihung im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Céline Dion, Juni 2024

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Oktober 2024