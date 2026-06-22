Harry Styles sorgt mit dieser Geste beim Konzert für Wirbel

Harry Styles (32) beweist einmal mehr, wie nah er seinen Fans ist. Während seiner aktuellen Konzertreihe im Londoner Wembley-Stadion sorgte der Sänger jetzt mit einer winzigen Geste für riesigen Wirbel auf TikTok. In einem viralen Clip ist zu sehen, wie Harry die derzeit angesagte "6-7"-Handbewegung macht, bei der die Hände abwechselnd auf- und abgewippt werden. Viele Fans sind überzeugt, dass der Musiker dabei ganz genau wusste, was er tat, und feiern ihn nun für seinen Humor.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Nutzer feiern den Sänger für seinen vermeintlichen Insider-Moment. "Er ist einer von uns", schrieb ein Fan begeistert. Eine weitere Nutzerin verriet: "Mein siebenjähriger Sohn hat sofort bemerkt, dass Harry das gemacht hat." Auch viele andere Fans zeigten sich überzeugt, dass die Bewegung kein Zufall gewesen sei. Ob Harry die Geste tatsächlich absichtlich machte oder ob alles nur ein Zufall war, bleibt allerdings offen.

Aktuell sorgt der 32-Jährige ohnehin regelmäßig für Schlagzeilen. Mit seiner aktuellen "Together Together"-Tour begeistert Harry derzeit Zehntausende Fans und liefert dabei nicht nur musikalisch, sondern auch abseits der Bühne jede Menge Gesprächsstoff. Erst vor wenigen Tagen wurde er dabei gefilmt, wie er die rund zehn Kilometer von seinem Zuhause zu seinem Wembley-Konzert joggte, statt sich chauffieren zu lassen. Es bleibt abzuwarten, womit Harry seine Fans als Nächstes überrascht – langweilig wird es mit dem Superstar jedenfalls nie.

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Imago Harry Styles bei den Brit Awards 2026

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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Imago Harry Styles, März 2026