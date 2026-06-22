Harry Styles joggt zehn Kilometer zu seinem Wembley-Konzert

Harry Styles (32) lässt das Taxi stehen! Der Sänger wurde dabei gefilmt, wie er am Freitag kurzerhand die zehn Kilometer von seinem Zuhause in Hampstead zum Wembley Stadium in London joggend zurücklegte – und das kurz vor seinem zweistündigen Konzert. In einem grauen Sweatshirt und lila Shorts war er auf dem Weg ins Stadion zu sehen. Das TikTok-Video der Nutzerin paigealicex ging daraufhin rasend schnell viral. "Harry Styles rennt zu seiner eigenen Show. Ich war zu fassungslos, um zu sprechen", schrieb sie dazu.

In den Kommentaren überschlugen sich die Fans vor Begeisterung und Belustigung. "Er erledigt einfach sein Workout und geht gleichzeitig zur Arbeit", schrieb eine Person. Eine andere meinte: "Er muss der erste Mensch sein, der einfach zu seiner eigenen Stadionshow joggt." Auch dieser Kommentar ließ Fans lachen: "War er zu spät zur Arbeit oder...?" Harrys Lauf fand im Rahmen seiner zwölf Nächte im Wembley Stadium statt, die bereits Geschichte geschrieben haben – als die längste Wembley-Residency eines einzelnen Künstlers aller Zeiten, so Daily Mail. Mit seiner Together Together-Tour feiert er sein viertes Studioalbum "Kiss All the Time, Disco Occasionally".

Dass Harry ein begeisterter Läufer ist, ist kein Geheimnis: Er hat bereits zwei Marathons absolviert. Sein aktuelles Wembley-Engagement macht aber auch abseits des Sports Schlagzeilen. So legte er eine kurze Pause von seiner Residency ein, um beim Meltdown Festival im Southbank Centre eine Akustikshow mit dem Jules Buckley Orchestra zu spielen, bei der er mit einer Version von "Bridge Over Troubled Water" stehende Ovationen erhielt. Außerdem sorgte er bereits in einem seiner Wembley-Konzerte für einen ganz anderen emotionalen Moment, als er mitten in einer Performance eine Besucherin bemerkte, die verzweifelt ihre Schwester im Publikum suchte – und die Show kurzerhand für sie unterbrach.

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