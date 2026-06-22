Heftiger Sturz: Lindsey Vonn zeigt im Bikini ihre OP-Narben

Statt auf der Skipiste steht Lindsey Vonn (41) jetzt auf dem Bug einer roten Yacht – und springt lässig ins türkisblaue Meer von Saint-Tropez. Die Olympionikin wurde bei einem Ausflug auf dem Wasser fotografiert und macht dabei im weißen Bikini eine mehr als beeindruckende Figur. Was dabei besonders auffällt: Von den Spuren ihrer schweren Verletzungen bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist kaum etwas zu sehen. Nur wer ganz genau hinsieht, kann die Narben an ihren Beinen entdecken. Das zeigen Bilder, die TMZ vorliegen.

Dabei hatte Lindsey bei ihrem Sturz bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr schwerste Verletzungen erlitten. Die Sportlerin brach sich das Schienbein und verletzte sich zusätzlich am Wadenbeinkopf – ein Horrorunfall, der ihre Olympia-Teilnahme abrupt beendete. Nur wenige Monate nach diesem Einschnitt präsentiert sie sich nun in Saint-Tropez in Topform und wirkt von der Verletzung kaum gezeichnet. Dass es der Sportlerin zuletzt wieder deutlich besser geht, hatte sich bereits abgezeichnet: Erst kürzlich zeigte Lindsey in einem Trainings-Clip auf Instagram, dass sie wieder ganz ohne Krücken oder Rollstuhl auskommt.

Vor einem Monat machten neue Liebesgerüchte um Lindsey die Runde. Das Magazin People berichtete, die Ski-Legende soll sich dem französischen Skifahrer Matthieu Bailet annähern. Die beiden wurden demnach gemeinsam in New York gesichtet: erst beim Shoppen in Soho, dann zusammen in der U-Bahn Richtung Broadway. Später sollen Lindsey und Matthieu sogar backstage beim Musical "The Outsiders" aufgetaucht sein. Eine Quelle sagte dazu: "Sie lernen sich näher kennen."

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Profi-Athletin Lindsey Vonn trainiert im Juni 2026 nach ihrer schweren Verletzung ganz ohne Hilfsmittel auf einer weichen Sportmatte und lacht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City