Lindsey Vonn trauert um Jugendfreund Thomas Lanning

Lindsey Vonn (41) muss einen schweren Verlust verkraften: Die ehemalige Skirennläuferin trauert um ihren langjährigen Weggefährten Thomas Lanning, der im Alter von nur 41 Jahren völlig überraschend gestorben ist. Lanning, vielen Fans auch als TJ Lanning bekannt, war als Trainer im US-Team aktiv und galt dort als feste Größe. Für Lindsey bedeutet sein Tod den Abschied von einem Freund, den sie seit ihrer Kindheit an der Piste kannte und mit dem sie zahllose Stunden in den Bergen verbracht hat. Wo und unter welchen Umständen Lanning starb, wurde bislang nicht mitgeteilt. Die genaue Todesursache ist weiterhin unbekannt.

In einem emotionalen Instagram-Post nahm Lindsey Abschied von ihrem Jugendfreund. Die Olympiasiegerin schrieb: "Wir haben uns seit unserem 12. Lebensjahr gekannt. Wir haben so viele Erinnerungen in den Bergen geteilt. Ich hoffe, du hast jetzt Frieden gefunden, mein Freund. Wir werden dich alle vermissen. Bis wir uns wiedersehen." Auch das US-Skiteam wandte sich öffentlich an die Fans und die Community und würdigte den Verstorbenen als jemanden, dessen Einfluss auf den Sport weit über seine aktive Zeit hinausgereicht habe. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Beileidsbekundungen, unter anderem von den Skihelden Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal (43) und Carlo Janka, die mit tröstenden Worten ihre Anteilnahme ausdrückten und die Bedeutung des Trainers für die Szene betonten.

TJ bestritt in seiner aktiven Karriere 42 Weltcuprennen, schaffte es dreimal in die Top Ten und krönte sich 2008 zum amerikanischen Abfahrtsmeister. Mit nur 25 Jahren musste er seine Laufbahn aufgrund von Verletzungen beenden. Anschließend blieb er dem Skisport als Trainer erhalten und hinterließ so auch nach seiner aktiven Zeit seine Spuren.

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Getty Images Lindsey Vonn bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Imago Thomas Lanning bei der U.S. Olympic Team Media Summit 2010

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