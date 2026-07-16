Nach Olympia-Crash: Lindsey Vonn spricht vom Tiefpunkt

Fünf Monate nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d'Ampezzo hat Lindsey Vonn (41) ein erschütterndes Update zu ihrem Gesundheitszustand gegeben. Auf dem roten Teppich der ESPY Awards sprach die 41-jährige Skiläuferin gegenüber People offen über ihren beschwerlichen Genesungsweg. "Es war ein sehr langsamer Prozess", sagte sie. "Seit fünf Monaten bin ich nun endlich wieder in der Lage, einigermaßen sinnvoll ins Fitnessstudio zu gehen. Und das Laufen fällt mir immer noch wirklich schwer. Mein Knöchel ist noch immer gebrochen."

Lindsey schilderte auch, wie tief sie in den vergangenen Monaten gesunken war. "Ich saß so lange im Rollstuhl, war so lange auf Krücken angewiesen. Es waren ehrlich gesagt fast dreieinhalb Monate, in denen ich nicht ohne Unterstützung laufen konnte. Als ich dann endlich wieder alleine laufen konnte, wurde ich sehr emotional", erzählte sie. Passend dazu teilte die Sportlerin kurz vor den ESPYs ein Instagram-Reel, das ihren Fortschritt über fünf Monate dokumentiert – von den ersten Schritten im Stehen bis hin zur Kniebeuge mit Medizinball. Dazu schrieb sie: "Ich wusste, dass ich eines Tages hier ankommen würde, nur wusste ich nicht, wie lange es dauern würde. Es hat fünf Monate gedauert, aber ich bin endlich hier! Noch ein sehr langer Weg vor mir, aber meine Kraft kommt zurück – vielleicht mental noch mehr als körperlich, aber das ist keine schlechte Sache."

Der Unfall, der Lindsey aus der Bahn warf, ereignete sich am 8. Februar, gerade 13 Sekunden nach dem Start beim Damen-Abfahrtfinale der Olympischen Spiele. Sie verlor die Kontrolle, wurde durch die Luft geschleudert und musste per Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden. Die Folgen des Sturzes: eine komplexe Tibiafraktur sowie ein gerissenes Kreuzband. Dabei hatte sie nur rund eine Woche zuvor bereits beim Weltcup ihr Kreuzband vollständig gerissen. Nach Medienberichten musste sie sich insgesamt acht Operationen unterziehen und war zeitweise nahe daran, ihr Bein zu verlieren.

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Imago Lindsey Vonn bei den 2026 ESPYS

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn zeigt ihren Fortschritt, April 2026

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Getty Images Lindsey Vonn, Olympische Winterspiele 2026