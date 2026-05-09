Ski-Welt in Aufregung: Comeback von Lindsey Vonn möglich

Die Ski-Welt rätselt: Kehrt Lindsey Vonn (41) auf die Piste zurück? Für Aufsehen sorgt aktuell die Nachricht, dass die 41-jährige US-Amerikanerin erneut im Nationalkader des US-Skiteams für die kommende Saison gelistet ist, wie OE24 berichtet. Das überrascht viele, denn nach ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt 2026 kämpft die Sportlerin noch immer um ihre vollständige Genesung und hat bereits mehrere Operationen hinter sich. Ob sie wirklich noch einmal im Weltcup an den Start gehen wird, ist allerdings vollkommen offen.

Lindsey selbst gibt sich in der Frage zurückhaltend. Gegenüber der Nachrichtenagentur AP sagte sie: "Ich möchte keine voreiligen Schlüsse ziehen." Sie ließ damit sowohl ein endgültiges Karriereende als auch eine spektakuläre Rückkehr als Möglichkeit offen. Fest steht: Der Weg zurück ist noch weit. Ihr zufolge steht noch ein weiterer chirurgischer Eingriff an – "um das Metall zu entfernen und mein Kreuzband zu ersetzen" –, dem eine erneute, langwierige Reha folgen würde. Bis sie wieder bei "hundert Prozent" sei, rechnet sie mit "mindestens anderthalb Jahren". Ein Weltcup-Comeback wäre damit frühestens in der Saison 2027/28 realistisch – dann wäre die Ausnahmeathletin bereits 43 Jahre alt. Ein positives Signal sendete sie aber zuletzt bei der Met-Gala in New York, wo sie sich erstmals wieder ohne Krücken zeigte.

Lindsey gilt als eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen aller Zeiten. Mit 84 Weltcupsiegen ist sie eine der Rekordhalterinnen in ihrem Sport. Für Olympia 2026 hatte sie nach jahrelanger Pause ein großes Comeback gefeiert – doch ein Sturz in der Abfahrt machte ihre Hoffnungen auf eine Medaille zunichte. Schon vor Olympia hatte die Athletin immer wieder schwere Verletzungen überstanden und sich jedes Mal zurückgekämpft.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Sportlerin

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn zeigt ihren Fortschritt, April 2026

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Getty Images Lindsey Vonn bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City