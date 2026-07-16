So schön strahlen die Promis bei den ESPY Awards 2026

Bei den ESPY Awards 2026 war der rote Teppich einmal mehr eine Bühne für spektakuläre Looks. Ski-Legende Lindsey Vonn (41) erschien in einem funkelnden schwarzen Gucci-Abendkleid mit Pailletten und überstrahlte dabei gleich auch noch ihren langen Weg zurück nach einem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen im Februar. Eiskunstlaufstar Alysa Liu setzte auf eine moderne Silhouette, während Model Jordyn Woods (28) in einem figurbetonten Statementkleid für Aufsehen sorgte. Die von ESPN verliehenen ESPY Awards würdigen jedes Jahr die besten Sportleistungen und Athleten des Jahres.

Lindsey war das absolute Gesprächsthema des Abends. Gegenüber dem Magazin People verriet die Ski-Ikone auf dem roten Teppich, wie es ihr nach ihrem dramatischen Sturz geht, der sich gerade mal 13 Sekunden nach dem Start beim Damen-Abfahrtslauf ereignet hatte. "Seit der Met fühle ich mich großartig", sagte sie. "Ich trainiere endlich wieder im Fitnessstudio, was ein riesiger Schritt nach vorn für mich war, aber es war ein sehr langsamer Prozess." Ihr Knöchel sei zwar immer noch gebrochen, doch sie zeigte sich zuversichtlich: "Mein Bein heilt, und das ist das Wichtigste."

Für Lindsey ist der rote Teppich bei den ESPYs kein unbekanntes Terrain. Seit 2008 hat sie insgesamt neun ESPY Awards gewonnen, darunter fünfmal die Auszeichnung als beste Athletin. Im vergangenen Jahr hatte sie mit einem trägerlosen Elisabetta-Franchi-Kleid in dunklem Lila für Schlagzeilen gesorgt – inklusive eines Beinahe-Malheurs, als eine Windböe fast mehr enthüllte als geplant. Ihre Schwester Karin Kildow eilte damals zur Rettung herbei. Lindsey hatte nach ihrem Rücktritt im Jahr 2019 im November 2024 ein Comeback im Ski-Profibereich gefeiert und sich im März 2025 im Alter von 40 Jahren als älteste Frau in die Weltcupwertung eingeklinkt, bevor sie im Februar bei den Olympischen Spielen in Mailand ihren schweren Sturz erlitt.

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Getty Images Lindsey Vonn bei den 2026 ESPY Awards im David H. Koch Theater in New York City

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Getty Images Alysa Liu nimmt bei den ESPY Awards 2026 in New York den Preis als Best Breakthrough Athlete entgegen

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Getty Images Karl-Anthony Towns und Jordyn Woods bei den ESPY Awards 2026