Nach Horror-Sturz: Lindsey Vonn trainiert ohne Krücken

Große Neuigkeiten von Lindsey Vonn (41): Die Ski-Legende ist nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen wieder auf den Beinen – ganz ohne Rollstuhl und Krücken. In einem Trainingsvideo auf Instagram zeigt sich die 41-Jährige fokussiert und sichtlich gut gelaunt. Die Athletin arbeitet hart daran, wieder in Form zu kommen, und macht dabei offenbar deutliche Fortschritte. Ein Anblick, der viele Fans erleichtert zurücklässt, nachdem sie die 41-Jährige zuletzt vor allem mit Schiene, Krücken und im Rollstuhl erlebt hatten.

Nach dem heftigen Unfall war zunächst unklar, wie schnell Lindsey wieder auf die Beine kommen würde. Umso größer ist nun die Freude darüber, dass sie schon wieder trainieren kann. Ihr Fortschritt wirkt beachtlich: Statt Hilfsmitteln stehen jetzt Bewegung, Stabilität und der Aufbau ihrer körperlichen Form im Mittelpunkt. In ihrem Post auf Instagram wirkt die ehemalige Skirennfahrerin konzentriert, aber auch erleichtert, dass sie die nächsten Schritte ihrer Reha offenbar erfolgreich meistert.

Lindsey ist keine Unbekannte, wenn es um Rückschläge und lange Comeback-Wege geht. Die gebürtige Amerikanerin kämpfte sich im Laufe ihrer Karriere bereits mehrfach nach schweren Verletzungen zurück und gilt als eine der erfolgreichsten Alpinski-Fahrerinnen aller Zeiten. Vor ihrer Olympia-Teilnahme hatte sie ursprünglich nach ihrem Karriereende im Jahr 2019 ein Comeback gestartet – ein Zeichen dafür, wie sehr der Sport ihr am Herzen liegt. Ihr Mädchenname lautet Kildow. Vonn war der Nachname ihres ersten Ehemannes Thomas Vonn, den sie nach ihrer Scheidung weiter als Künstlernamen beibehielt.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Sportlerin

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Instagram / lindseyvonn Profi-Athletin Lindsey Vonn trainiert im Juni 2026 nach ihrer schweren Verletzung ganz ohne Hilfsmittel auf einer weichen Sportmatte und lacht.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn zeigt ihren Fortschritt, April 2026