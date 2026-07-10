Horrorsturz: Lindsey Vonn gewährt Einblicke in ihre Genesung

Fünf Monate nach ihrem dramatischen Sturz bei den Olympischen Winterspielen am 8. Februar gewährt Lindsey Vonn (41) ihren Fans jetzt einen bewegenden Einblick in ihre Genesung und ihr hartes Training. Die Skiläuferin teilte auf Instagram ein Reel, das ihren langen Weg zurück zur Fitness dokumentiert – unterlegt mit Jennifer Lopez' (56) Song "Feelin So Good". Das Video zeigt sie zu Beginn noch zögerlich und auf eine Stützstange angewiesen, am Ende ist die Sportlerin wieder in der Lage, Kniebeugen mit einer Langhantel auszuführen. "Ich wusste, dass ich irgendwann hier ankommen würde, wusste nur nicht, wie lange es dauern würde", schrieb sie merklich emotional dazu.

In ihrer Bildunterschrift machte Lindsey aber auch deutlich, dass der Weg noch lange nicht zu Ende ist: "Es hat fünf Monate gedauert, aber ich bin endlich hier! Ich habe noch einen sehr langen Weg vor mir, aber meine Kraft kommt zurück." Dabei betonte sie, dass die mentale Stärke aktuell noch überwiege. Schon im März hatte sie gegenüber Vanity Fair offen über die extremen Schmerzen gesprochen, die der Sturz ihr bereitet hatte. "Mein Bein war gebrochen. Meine Skier waren noch dran. Mein Bein war verdreht, und ich konnte die Skier nicht loswerden. Ich konnte mich nicht bewegen und schrie um Hilfe", schilderte sie den Moment des Unfalls, der sich kurz zu Beginn des Damen-Abfahrtslaufs ereignet hatte. Gleichzeitig machte sie in dem Interview unmissverständlich klar, dass sie nicht als Symbolfigur eines Unfalls in Erinnerung bleiben möchte: "Ich möchte nicht, dass die Menschen diesen Sturz festhalten und mich dafür in Erinnerung behalten", sagte sie dem Magazin. Was sie davor sportlich geleistet habe, sei einzigartig.

Dem Magazin People gegenüber hatte Lindsey bereits im April erzählt, dass sie sich nach den harten Reha-Monaten auf einen Neustart freue – und auch auf einen wohlverdienten Urlaub. "Ich brauche einen guten Sommer und muss mich von allem, was passiert ist, lösen", resümierte sie nach dieser turbulenten Zeit. Diesen Plan setzte sie dann auch tatsächlich um: Im Juni postete sie sonnige Urlaubsbilder auf Instagram. Die Aufnahmen zeigten sie mit dem Rücken zur Kamera beim Sonnenbaden – Wochen, bevor Paparazzi-Fotos sie beim Sprung von einer Yacht ins Meer von Saint-Tropez zeigten, wo trotz allem kaum Spuren der schweren Verletzung zu sehen waren.

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn

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Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Sportlerin

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Getty Images Lindsey Vonn bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City