Nach Olympia-Unfall: Lindsey Vonn erobert die Met Gala 2026

Weniger als drei Monate nach einem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina hat Ski-Legende Lindsey Vonn (41) bei der Met Gala in New York einen bewegenden Auftritt hingelegt. Die Sportlerin, die nach ihrem Sturz im Februar mehrere Beinoperationen über sich ergehen lassen musste und nach eigenen Angaben sogar kurzzeitig vor einer Amputation stand, stieg die berühmten Stufen des Metropolitan Museum of Art – erstmals seit Jahren wieder ohne Krücken. In einem aufwendigen weißen Meerjungfrauenkleid mit Perlenstickerei und Tüllsaum, das Designer Thom Browne eigens für sie kreiert hat, war ihr die Erleichterung und der Stolz anzumerken. "Ich fühle mich einfach wunderschön", sagte Lindsey gegenüber E! Live. "Sie haben 4.000 Stunden dafür gebraucht, dieses Kleid herzustellen."

Für Lindsey hatte der Abend eine ganz besondere persönliche Bedeutung. "Das ist so etwas wie meine Coming-out-Party – ich darf wieder unter Menschen sein, ein wunderschönes, feminines Kleid tragen und meine Krücken zum ersten Mal weglegen", erklärte sie gegenüber der Vogue. Brownes Entwurf verwandelte sie in eine lebendige Version der antiken Statuen, die die Hallen des Museums schmücken – eine Anspielung auf das diesjährige Ausstellungsthema des Met, das den bekleideten Körper in der Bildenden Kunst in den Mittelpunkt rückt. Der Designer ließ das figurbetonte Kleid mit Tausenden Perlen besticken, die einen Marmor-Effekt erzeugen. Dass das Kleid dabei leicht und bewegungsfreundlich ist, war für Lindsey angesichts ihrer Verletzung entscheidend: "Es ist perfekt für meinen Körper und den Zustand, in dem ich mich gerade befinde", sagte sie der Vogue. Auch eine schwarz-goldene Gehhilfe begleitete sie auf den Stufen.

Es war Lindseys dritter Auftritt bei der Met Gala – und laut ihr selbst der bislang bedeutendste. Bereits 2010 hatte sie das Event besucht, damals anlässlich der Ausstellung über amerikanische Mode. Drei Jahre später kehrte sie mit ihrem damaligen Freund Tiger Woods (50) zurück, beide im schlichten Black-Tie-Look. Der Auftritt in diesem Jahr markiert nun ihre Rückkehr ins Rampenlicht nach einer langen, kräftezehrenden Zeit. "Ich war so lange so isoliert", sagte sie der Vogue. "Es wird schön sein, wieder von vielen Menschen umgeben zu sein, die mir wichtig sind." Auch eine Rückkehr auf die Skipiste schloss Lindsey zuletzt nicht kategorisch aus. Gegenüber dem TV-Sender Today erklärte sie: "Ich hatte meinen letzten Lauf nie, ich konnte mich nie verabschieden. Das lässt die Tür ein kleines Stück offen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsey Vonn bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

Anzeige Anzeige

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn, Februar 2026