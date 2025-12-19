Jennifer Meyer erwartet erstes Kind mit ihrem Verlobten

Babyglück für Jennifer Meyer (48): Die Schmuckdesignerin hat jetzt auf Instagram verkündet, dass sie wieder Nachwuchs erwartet – und gleich verraten, dass es ein Mädchen wird. Auf einem neuen Foto zeigt die werdende Mutter stolz die fortgeschrittene Schwangerschaft, während ihr Verlobter Geoffrey Ogunlesi liebevoll von hinten ihren Bauch hält. Dazu schrieb sie begeistert: "Hey baby girl. Wir lieben lieben lieben dich!!" Mit dem kleinen Mädchen erwartet die 48-Jährige das erste gemeinsame Baby mit ihrem Partner. Für das Paar, das sich im September 2024 verlobt hat, beginnt damit ein ganz neues Familienkapitel.

Geoffrey, Gründer der Entertainment-Managementfirma The Ogunlesi Group, reagierte auf den Post mit einem Kommentar, der kaum deutlicher zeigen konnte, wie sehr er sich auf den Nachwuchs freut. "Wir lieben dich", schrieb er zu dem Foto, auf dem die beiden so vertraut wirken. Für Jennifer ist die Schwangerschaft nichts völlig Neues, aber doch etwas ganz Besonderes: Aus ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Tobey Maguire (50) hat sie bereits zwei Kinder, Tochter Ruby und Sohn Otis. Das Ex-Paar war neun Jahre verheiratet, bevor sie sich trennten. Ihre Scheidung wurde 2020 abgeschlossen, seitdem ziehen sie ihre Kinder weiter gemeinsam groß.

Über die Jahre haben Jennifer und Tobey trotz Trennung ein freundschaftliches Verhältnis bewahrt, das auch für Außenstehende sichtbar ist. So berichtete im letzten Jahr ein Augenzeuge dem Portal E! News nach einem Event: "Die beiden haben sich den Abend über blendend verstanden, ganz ohne Berührungsängste." Geoffrey scheint sich nahtlos in dieses Familienmodell einzufügen: In sozialen Netzwerken wirkt der Manager eng eingebunden, gemeinsame Momente mit Jennifers Kindern zeigen ein vertrautes Miteinander. Mit der Verlobung 2024 und nun der Schwangerschaft wächst das Patchwork-Gefüge weiter zusammen.

Instagram / jennifermeyer Jennifer Meyer, Dezember 2025

Instagram / jennifermeyer Jennifer Meyer und Geoffrey Ogunlesi, Dezember 2025

Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer bei den CFDA Fashion Awards, 2013