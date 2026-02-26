Dinner-Date: Tobey Maguire trifft schwangere Ex Jennifer

Hollywoods bekannteste Ex-Paare machen oft Schlagzeilen – meist wegen Streit, Anwaltskosten oder bitterer Worte. Tobey Maguire (50) und Jennifer Meyer (48) hingegen scheinen das Kunststück hinbekommen zu haben, das so wenige schaffen: eine echte Freundschaft nach der Ehe. Am Dienstagabend trafen sich der Schauspieler und die Schmuckdesignerin laut der Daily Mail zum Abendessen im edlen japanischen Restaurant Matsuhisa in Beverly Hills. Mit dabei war ihr gemeinsamer 16-jähriger Sohn Otis. Ein entspannter Familienabend, der zeigt: Hier hat sich niemand in Feindseligkeit verloren. Dass Meyer derzeit hochschwanger ist und eigentlich gar kein Sushi hätte essen dürfen, tat der guten Stimmung offenbar keinen Abbruch. Auf Instagram teilte sie kurz zuvor noch ein Video ihres wachsenden Bauchs – sie erwartet eine Tochter, ihr drittes Kind. Ihre älteste Tochter Ruby, 19, studiert derweil an der Elite-Uni Brown University in Providence.

Dass dieses harmonische Miteinander kein Selbstläufer war, hat Jennifer selbst offen zugegeben. Schon 2022 sprach sie freimütig darüber, wie viel Arbeit hinter dieser scheinbar leichten Normalität steckt. Bei "The World's First Podcast" ließ sie kein Blatt vor den Mund: "Es war eine Entscheidung, und es war Vertrauen darin, dass das Universum uns den Rücken stärkt – aber lass mich dir sagen, die Arbeit ist verdammt noch mal anstrengend." Inzwischen sei die Beziehung zu ihrem Ex-Mann aber auf einem ganz anderen Level angekommen. Man spricht über die neuen Partner, plant Wochenenden, und ist füreinander da – auch emotional. "Ich würde alles für ihn tun. Ich kann es kaum erklären. [...] Ich liebe ihn von ganzem Herzen", sagte Jennifer damals. Jennifers Verlobter Geoffrey Ogunlesi, CEO der Ogunlesi Group, war beim Abendessen übrigens nicht dabei – er soll aber ein gutes Verhältnis zu Tobey pflegen.

Tobey, einstiger Spider-Man-Darsteller, machte zuletzt Schlagzeilen, als er Anfang Februar beim Super Bowl LX im Levi's Stadium in Santa Clara mit der 20-jährigen Influencerin Mishka Silva turtelnd gesichtet wurde. Der Altersunterschied? Satte 30 Jahre. Auf der Leinwand ist Maguire seit seinem Auftritt in der Apple TV+ Serie "Extrapolations" kaum noch zu sehen. Zuletzt wirkte er als einer von zehn Produzenten an dem Actionfilm "Nobody 2" mit. Als Schauspieler bleibt er vorerst eine Randnotiz – doch als Vater scheint er seine Rolle ernst zu nehmen. Denn egal, was im Privatleben passiert: Wenn der Sohn ein Familienessen braucht, ist er dabei.

Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer im Jahr 2013

Instagram / jennifermeyer Jennifer Meyer und Geoffrey Ogunlesi, Dezember 2025

Getty Images Tobey Maguire, Schauspieler