Schwangerschaft mit 49 ist für Jennifer Meyer anstrengender

Jennifer Meyer (49) freut sich auf ihr drittes Kind – und das mit 49 Jahren. Die Schmuckdesignerin erwartet mit ihrem Verlobten Geoff Ogunlesi eine Tochter, die rund um den Muttertag zur Welt kommen soll. Mit dem Magazin People sprach sie jetzt offen darüber, wie sich diese Schwangerschaft von ihren vorherigen unterscheidet: "Es ist etwas erschöpfender in diesem Alter, aber ich fühle mich fantastisch. Ich liebe es. Ich fühle mich wirklich gut. Ich hatte eine wirklich tolle Schwangerschaft", sagte sie. Ihre zwei Teenager Ruby und Otis, die sie mit Ex-Mann Tobey Maguire (50) hat, seien begeistert von der Aussicht, große Geschwister zu werden.

Einen weiteren Unterschied zu früheren Schwangerschaften sieht sie darin, dass sie diesmal bereit ist, Unterstützung anzunehmen: "Ich glaube, ich habe in diesem Lebensabschnitt gelernt, dass es in Ordnung ist, um Hilfe zu bitten." Besonders bedeutsam war für Jennifer der Moment, als sie Geoff von der Schwangerschaft erzählte. "Dass ich es in diesem Abschnitt meines Lebens noch einmal erleben darf, mit diesem Menschen, den ich so sehr liebe – das war wirklich wunderschön", schwärmte sie. Auch das Verhältnis zu ihrem Ex Tobey bezeichnet sie als vorbildlich: "Ich glaube, als Tobey und ich uns trennten, war sofort klar, dass Ruby und Otis an erster Stelle kommen." Die beiden feiern alle Feste gemeinsam und reisen auch als Familie – und Geoff und Tobey verstehen sich dabei bestens.

Jennifer und Geoff hatten sich im September 2024 verlobt, im Dezember 2025 darauf verkündete sie auf Instagram die freudige Neuigkeit der Schwangerschaft. Das Babyglück beschreibt sie als Teil eines größeren Glücksgefühls: "Ich habe das Gefühl, gerade eine Märchenerfahrung in meinem Leben zu machen. Es ist, als würden sich alle meine Wünsche erfüllen. Und so fühle ich mich wirklich dankbar und glücklich und einfach aufgeregt über all diese neuen Kapitel", sagte sie gegenüber People. Besonders freut sie sich darauf, dass ihre älteste Tochter Ruby genau zu dem Zeitpunkt von der Uni nach Hause kommt, wenn das Baby auf die Welt kommt.

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Instagram / jennifermeyer Jennifer Meyer, Dezember 2025

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Imago Jennifer Meyer und Geoffrey Ogunlesi bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer im Jahr 2013