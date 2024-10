Gute Freunde: Tobey Maguire posiert happy mit seiner Ex-Frau

Seit fast einem Jahrzehnt gehen Schauspieler Tobey Maguire (49) und seine einstige Ehefrau Jennifer Meyer (47) nun schon getrennte Wege. Trotz ihrer Trennung verstehen sich die beiden allem Anschein nach immer noch ganz hervorragend. Bei der "A Sense of Home"-Gala am Donnerstag in Los Angeles waren die beiden vor Ort und posierten entspannt zusammen für die Fotografen. Auf neuen Fotos, die unter anderem E! News vorliegen, steht das einstige Paar strahlend Seite an Seite. Die Schmuckdesignerin trug einen schicken dunkelblauen Damen-Hosenanzug, während der Filmstar ein lässiges, ebenfalls blaues Outfit mit seiner typischen Baseballkappe kombinierte.

Wie ein Augenzeuge dem Nachrichtenportal zufolge berichtete, verstanden sich die beiden Ex-Partner wohl ganz blendend – und zwar nicht nur vor den auf sie gerichteten Kameras. So verfolgten sie die Veranstaltung sowie die Live-Spenden und Reden ganz harmonisch von den hinteren Plätzen aus. Vor Ort waren außerdem weitere namhafte Größen aus Hollywood, darunter Hugh Jackman (56), Jason Bateman (55) und Ryan Reynolds (48).

Tobey scheint in Sachen Liebe mittlerweile vollkommen bereit für ein neues Kapitel zu sein. So wurde der Spiderman-Star vor wenigen Tagen auffällig vertraut mit dem dänischen Model Mona Tougaard in New York City gesehen. Auf den spannenden Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, sind die beiden Turteltauben Arm in Arm auf einer Straße im Big Apple zu sehen. In ihren lässigen Outfits schienen sie die gemeinsame Zeit mit einigen anwesenden Freunden zu genießen.

Getty Images Hugh Jackman im Juli 2024

Jemal Countess / Getty Tobey Maguire bei einem Film Festival in Toronto

