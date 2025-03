Jennifer Aniston teilt Fotos mit Sandra Bullock und Freunden

Jennifer Aniston (56) hat ihre Fans mit einem seltenen Einblick in ihr Leben begeistert. Die Schauspielerin teilte auf Instagram eine Fotoreihe, die besondere Momente mit ihren prominenten Freunden zeigt. Darunter befinden sich Stars wie Sandra Bullock (60), Schmuckdesignerin Jennifer Meyer (47), deren Verlobter Geoffrey Ogunlesi, Produzentin Kristin Hahn sowie Amanda Anka, die Ehefrau von Schauspieler Jason Bateman (56). Auch langjährige Freunde wie Andrea Bendewald und Managerin Aleen Keshishian sind auf den Bildern zu sehen. Ein weiteres Foto zeigt Jennifer während eines FaceTime-Gesprächs mit ihrer Friends-Kollegin Courteney Cox (60), bei dem beide süße Kusshände in die Kamera warfen.

Die Bilder geben einen seltenen Einblick in die private Seite der "The Morning Show"-Darstellerin. Zu sehen sind Gruppenfotos, Schnappschüsse mit ihrem Hund Clyde, ein Selfie mit Maskenpflege und ein emotionaler Moment, in dem sie vor einer Geburtstagstorte betet. Jennifer, die am 11. Februar ihren 56. Geburtstag feierte, teilte die Bilder mit der Caption: "Life lately". Auf einem weiteren Post hatte sie ihren Geburtstag vorher mit einem Kindheitsfoto gefeiert und sich bei ihren Fans für die zahlreichen Geburtstagswünsche bedankt. "Dieses Kind fühlt sich sehr dankbar und sehr geliebt", schrieb sie dazu.

Jennifer ist bekannt dafür, enge Freundschaften zu pflegen und sich Zeit für ihre Liebsten zu nehmen. Sie hat in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihr soziale Verbindungen sind. In einem Interview mit dem Magazin People erklärte sie: "Legt die Bildschirme weg, nehmt euch Zeit für Freunde und verbindet euch mit anderen." Ihre langjährige Freundschaft mit Sandra Bullock ist dabei besonders spannend – beide zählen zu den beliebtesten Schauspielerinnen ihrer Generation und schätzen es gleichermaßen, in ihrem oft hektischen Alltag Momente der Normalität und Freundschaft zu finden. Jennifers aktueller Beitrag ist für viele ein erfrischender Beweis dafür, wie privat und bodenständig sie trotz ihres Ruhms geblieben ist.

Jennifer Aniston, Schauspielerin

Jennifer Aniston bei den SAG Awards 2024

