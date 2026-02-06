Jennifer Meyer (48) präsentiert stolz ihren Babybauch

Jennifer Meyer (48), die Ex-Frau von Schauspieler Tobey Maguire (50), zeigte jetzt in Beverly Hills stolz ihren Babybauch. Auf ihrem Weg zum Lunch zog sie in einem Crop-Top und einer dunkelblauen Umstandshose alle Blicke auf sich. Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, kombinierte die werdende Mutter ihren lässigen Look mit einer großen Sonnenbrille und wirkte entspannt, als sie aus ihrem schwarzen SUV stieg. Für Jennifer ist es das erste Kind mit ihrem Verlobten Geoffrey Ogunlesi, mit dem sie sich im vergangenen Jahr verlobt hat. Erst kürzlich hatte sie ihre Schwangerschaft auf Instagram verkündet und freudig verraten, dass das Paar eine Tochter erwartet.

Jennifer, Tochter des früheren Hollywood-Moguls Ron Meyer, erwartet damit bereits ihr drittes Kind. Mit ihrem Ex-Mann Tobey Maguire hat sie bereits Tochter Ruby und Sohn Otis, die inzwischen im Teenageralter sind. Trotz ihrer Trennung im Jahr 2016 sind Jennifer und Tobey noch eng verbunden und teilen sich die Erziehung der Kinder harmonisch. Die Designerin betonte zuvor laut Daily Mail, dass ihre Kinder immer Priorität haben, und beschrieb das Co-Parenting als herausfordernd, aber lohnend. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Geoffrey beginnt Jennifer nun ein ganz neues Kapitel in ihrem Leben.

Privat ist Jennifer seit vielen Jahren fest in Hollywood verankert – nicht nur durch ihre Vergangenheit an der Seite von Tobey Maguire, sondern auch durch ihren berühmten Freundeskreis. Zu ihren Freundinnen zählen bekannte Schauspielerinnen wie Jennifer Aniston (56), Courteney Cox (61), Gwyneth Paltrow (53) und Kate Hudson (46), mit denen sie regelmäßig Zeit verbringt – sei es bei privaten Treffen oder gemeinsamen Reisen. Nun dürfen sich Jennifer, ihre Freunde und Familie schon bald über den neuen Nachwuchs freuen. Es bleibt also spannend, ob sie schon bald weitere Einblicke in die Schwangerschaft geben wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifermeyer Jennifer Meyer zeigt ihren Babybauch

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifermeyer Jennifer Meyer und Geoffrey Ogunlesi, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifermeyer Jennifer Meyer, Dezember 2025