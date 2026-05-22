Tobey Maguire beim Dinner mit seiner Ex und ihrem Milliardär

Schauspieler Tobey Maguire (50) hat sich jetzt mit seiner Ex-Frau Jennifer Meyer (49), deren Verlobtem Geoff Ogunlesi und den beiden gemeinsamen Kindern zu einem Abendessen getroffen – und das verlief laut Daily Mail offenbar in bester Stimmung. Die kleine Gruppe genoss die Zeit zusammen in einem Restaurant in Beverly Hills, wo das Trio entspannt miteinander plauderte. Tobey soll dabei ein freundliches Lächeln gezeigt haben. Jennifer, die ihr drittes Kind erwartet, erschien in einem Blumenkleid und einer Jeansjacke, unter der sich ihr Babybauch verbarg.

Das Baby von Jennifer und Geoff kann laut einem Bericht von People jeden Augenblick zur Welt kommen – der errechnete Termin lag rund um den Muttertag am 10. Mai. Im Gespräch mit dem Magazin schwärmte Jennifer von dieser neuen Lebensphase: "Ich will nicht kitschig klingen, aber ich habe gerade das Gefühl, ein Märchen zu erleben. Es ist, als würden sich alle meine Wünsche erfüllen. Und so fühle ich mich wirklich dankbar und glücklich und freue mich auf all die neuen Kapitel." Über ihr Leben als schwangere Frau Anfang 50 sagte sie: "Ich war so viel jünger, als ich das mit meinen ersten beiden Kindern gemacht habe." Die dritte Schwangerschaft soll erschöpfender, aber dennoch toll gewesen sein.

Jennifer und Tobey hatten sich 2003 am Set des Films "Seabiscuit" kennengelernt und 2007 geheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Ruby, 19, und Otis, 17. Ihre Trennung gaben sie 2016 bekannt, die Scheidung wurde 2020 eingereicht und noch im selben Jahr finalisiert. Seitdem pflegen die beiden offenbar eine freundschaftliche Beziehung. Jennifers Verlobter Geoff ist Gründer und CEO der Ogunlesi Group, einem Musikmanagement-Unternehmen. Auch Jennifer selbst entstammt einer prominenten Familie: Ihr Vater Ronald Meyer war unter anderem Präsident der Universal Studios und Vizevorsitzender von NBCUniversal.

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Getty Images Tobey Maguire und Jennifer Meyer bei den CFDA Fashion Awards, 2013

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Imago Jennifer Meyer und Geoffrey Ogunlesi bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Rune Hellestad/ UPI Photo / ActionPress Tobey Maguire, Schauspieler