Fans fühlen sich getäuscht von Hugh Jackmans Bier-Trick

Hugh Jackman (57) sorgte bei einem Konzert für einen Moment, der seine Fans zunächst begeisterte – und jetzt für Unmut sorgt. Der Schauspieler performte einen sogenannten "Shoey", also das Trinken eines Getränks aus einem Schuh, was besonders in Australien als Partybrauch bekannt ist. Was wie eine spontane, authentische Aktion wirkte, entpuppte sich laut Daily Mail nun als geplante Inszenierung: Wie jetzt bekannt wurde, griff Hugh Jackman dabei nicht zu einem echten, getragenen Schuh, sondern zu einem eigens angefertigten Requisit. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie der schnelle Tausch auf der Bühne vonstattenging, bevor das Getränk in dem sauberen Fake-Sneaker landete.

Viele Fans zeigten sich nach der Enthüllung enttäuscht und fühlten sich durch den Trick regelrecht getäuscht. Das Bild des unerschrockenen Stars, der anstandslos Bier aus seinem eigenen Schuh trinkt, war offenbar zu verlockend, um darauf zu verzichten – doch die Realität hinter der Aktion sieht deutlich weniger wild aus. Berichte über den Vorfall wurden erstmals von Daily Mail Australia aufgegriffen und lösten eine Welle der Reaktionen in sozialen Netzwerken aus.

Hugh Jackman ist vor allem für seine jahrzehntelange Verkörperung der Marvel-Figur Wolverine bekannt, gibt sich in der Öffentlichkeit aber regelmäßig volksnah und humorvoll. Der gebürtige Australier ist neben seiner Karriere als Schauspieler auch als Sänger und Produzent aktiv. Privat hat er zwei Kinder. Von seiner langjährigen Ehefrau Deborra-Lee Furness (70), mit der er über 25 Jahre verheiratet war, lebt er inzwischen getrennt und ist nun mit der Schauspielerin Sutton Foster (51) zusammen.

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Is This Thing On?" beim 63. New York Film Festival in der Alice Tully Hall

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Sur un Air de Blues - Song Sung Blue" in Paris

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Premiere von "The Sheep Detectives" in New York, April 2026