Johnny Gaudreaus (†31) Witwe Meredith ehrt ihn zum Vatertag

Meredith Gaudreau hat ihren verstorbenen Ehemann Johnny Gaudreau (†31) zum Vatertag mit einem besonders emotionalen Moment geehrt. Auf Instagram zeigte die dreifache Mutter am Sonntag ein Foto ihres Sohnes Carter, der in seinem Bettchen liegt und von mehreren Bildern seines verstorbenen Papas umgeben ist. Dazu schrieb sie laut dem Magazin People: "Kann man sich nicht ausdenken. Alles Gute zum Vatertag an unseren, du wirst sehr vermisst." Für die Familie ist der Tag besonders bewegend, denn Carter ist erst 15 Monate alt und konnte seinen Vater nie kennenlernen.

Neben Carter zieht Meredith auch Tochter Noa und Sohn Johnny Jr. groß. Carter kam erst sieben Monate nach Johnnys Tod zur Welt. Der frühere NHL-Star war Ende August 2024 bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen, als er gemeinsam mit seinem Bruder Matthew mit dem Fahrrad unterwegs war. Wie People unter Berufung auf die Polizei berichtete, sollen die beiden von einem Autofahrer erfasst worden sein. Meredith hatte ihre Schwangerschaft damals während der Gedenkfeier öffentlich gemacht. Auch ein Jahr später erinnert sie in den sozialen Medien immer wieder an Johnny und lässt die gemeinsamen Familienmomente weiterleben.

Dass Carter für Meredith eine ganz besondere Verbindung zu seinem Vater ist, hatte sie schon rund um seine Geburt deutlich gemacht. Damals verriet sie auf Instagram, dass der Junge denselben zweiten Vornamen wie Johnny trägt und sogar bei Größe und Gewicht mit seinem Papa übereinstimmte. Gemeinsam mit Noa und Johnny Jr. wächst Carter nun mit vielen Erinnerungen an den verstorbenen Sportler auf. Erst vor Kurzem hatte Meredith außerdem in einem sehr persönlichen Text im Players' Tribune beschrieben, wie sehr Johnny als Ehemann, Vater und bester Freund in ihrem Alltag fehlt.

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Instagram / meredithgaudreau_ Johnny Gaudreau, seine Frau Meredith und ihre zwei Kinder

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Instagram / johngaudreau03 Johnny Gaudreau und seine Frau Meredith, September 2021

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Getty Images Johnny Gaudreau, ehemalige Eishockeyspieler