Das war Johnny Gaudreaus letzter Moment mit seiner Witwe

Im August 2024 wurden Johnny Gaudreau (†31) und sein jüngerer Bruder Matthew (†29) auf tragische Weise aus dem Leben gerissen. Die beiden Eishockeyspieler wurden auf ihren Fahrrädern von einem betrunkenen Autofahrer erfasst und erlagen ihren Verletzungen. In einem emotionalen Interview mit "Good Morning America" erinnert sich Johnnys Witwe nun an ihren letzten Moment mit ihm. "Er küsste uns alle zum Abschied, direkt in der Einfahrt des Hauses seiner Eltern", berichtete Meredith unter Tränen – dies war das letzte Mal, dass sie ihren Mann lebend sah. Johnny und Matthew hätten es nicht verdient, auf so tragische Art und Weise aus dem Leben gerissen zu werden.

In dem Interview verriet Meredith auch, was ihre letzten Worte im Rahmen der privaten Trauerfeier für ihren verstorbenen Mann gewesen seien. "Ich sagte zu John, dass ich auf unsere Kinder aufpassen werde", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich habe ihm für ein so großartiges Leben gedankt." Meredith trug zum Zeitpunkt von Johnnys Tod eigentlich etwas Wunderschönes unter ihrem Herzen – sie war mit seinem dritten Kind schwanger. Im April erblickte Sohn Carter das Licht der Welt. Auch die Witwe von Johnnys verstorbenem Bruder war schwanger – im vergangenen Dezember bekam sie Sohn Trigg.

Im Todesfall der Gaudreau-Brüder muss sich Sean M. Higgins verantworten. Er muss sich in sechs Anklagepunkten, darunter schwerer Totschlag sowie fahrlässige Tötung im Straßenverkehr, verantworten – außerdem soll er alkoholisiert gewesen sein. Sein Blutalkoholwert lag bei 0,087. Der gesetzliche Grenzwert des Bundesstaats New Jersey liegt bei 0,07. Er plädiert in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Im April entschied der zuständige Richter, dass das Strafverfahren gegen Sean fortgesetzt wird. Zuvor hatten seine Anwälte auf eine Aufhebung der Anklage beantragt, wie unter anderem People berichtete.

