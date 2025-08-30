Erster Todestag: Johnny Gaudreaus Witwe teilt traurige Worte

Anlässlich des ersten Todestages von Eishockey-Star Johnny Gaudreau (†31) meldet sich seine Witwe mit emotionalen Worten bei Social Media. In ihrer Instagram-Story teilt Meredith ein Video, in dem ihr Ehemann zu Lebzeiten im Eishockey-Stadion zu sehen ist. Dazu schreibt die dreifache Mama: "Ich habe den besten Ehemann. Ein Jahr näher daran, dich wiederzusehen und für immer mit dir zusammen zu sein. Wirklich für immer." Zudem erinnert sie an eine weitere Erinnerung, die sie mit dem nun so traurigen Tag verbindet: Auf den Tag vier Jahre vor Johnnys Tod – am 29. August 2020 – machte er seiner Meredith einen Heiratsantrag. "Der 29. August erinnert mich daran, was 'für immer' für mich bedeutet. Ich liebe dich", beendete sie ihren emotionalen Post.

In einem Interview mit The Athletic verriet die Witwe, dass sie den Todestag ihres Mannes gemeinsam mit ihren Kindern und ihrer Schwägerin am Strand von Jersey Shore verbringen wolle, um dort neue gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Bei dem tragischen Unfall vor einem Jahr verlor nicht nur Johnny, sondern auch sein jüngerer Bruder Matthew (†29) sein Leben. Die beiden Frauen teilen neben dem Verlust ihrer Ehemänner noch ein weiteres Schicksal: Sowohl Madeline als auch Meredith erwarteten zum Zeitpunkt des tragischen Unfalls Kinder von ihren Partnern. Matthews Sohn Tripp wurde vier Monate nach dem tragischen Unfall seines Vaters geboren. Meredith und Johnnys drittes gemeinsames Kind, ein Sohn namens Carter, kam vergangenen April auf die Welt.

Die beiden Brüder waren an dem verhängnisvollen Tag mit ihren Fahrrädern auf einer Straße in Richtung Salem County unterwegs, als sie von einem Fahrzeug erfasst wurden. Der 31-Jährige und der 29-Jährige waren in ihrer Heimat zu Besuch, um am folgenden Tag bei der Hochzeit ihrer Schwester als Trauzeugen zu fungieren. Die Gerichtsverhandlungen gegen den Fahrer des Unfallwagens sind noch nicht abgeschlossen. Während der Angeklagte jegliche Schuld von sich weist, sehe der Rechtsbeistand der Familie Gaudreau die Lage laut Unterlagen, die TMZ bereits im April vorlagen, jedoch anders. "Mehrere Zeugenaussagen zeigen, dass es die Handlungen des Angeklagten und seine Handlungen allein waren, die den Zusammenstoß verursachten, der zum Tod von Matthew und John Gaudreau führte", hieß es darin.

Instagram / johngaudreau03 Johnny Gaudreau und seine Frau Meredith, September 2021

Instagram / meredithgaudreau_ Carter Michael Gaudreau mit einem Bild seiner Eltern, April 2025

Instagram / kgaudreau13 Matthew, Katie und Johnny Gaudreau, Geschwister